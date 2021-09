PSG: la prédiction de Riquelme sur l'avenir de Messi

Dans une interview accordée à ESPN, Juan Román Riquelme réagit à l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Pour l'ancien n°10, la Pulga gagnera la Ligue des champions avec le club de la capitale avant de revenir à Barcelone.

Après 20 ans en Catalogne, Lionel Messi a quitté cet été le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain, où il s’est engagé pour deux saisons dont une en option. Une signature qui a fait trembler la planète football.



Dans une interview pour ESPN dont les propos ont été rapportés par Sport, Juan Roman Riquelme, l'ancien n°10 argentin passé par le FC Barcelone au début des années 2000, souhaite que le sextuple Ballon d’or remporte la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain pour ensuite terminer sa carrière européenne au FC Barcelone.



"Je pense que Messi va gagner la Ligue des champions avec le PSG et prendre sa retraite à Barcelone. Je l'espère. S'ils ne gagnent pas la Ligue des champions maintenant, ils ne la gagneront jamais" confie Riquelme.

"Nous sommes tous excités de le voir s'amuser avec Mbappé et Neymar"

A Paris, Lionel Messi retrouve Neymar, avec lequel il a remporté la Ligue des champions en 2015, et découvre Kylian Mbappé, annoncé avec insistance du côté du Real Madrid durant les derniers jours du mercato, mais qui sera bien parisien cette saison.



Juan Roman Riquelme, légende de Boca Juniors, a hâte que ce trio magique fasse ses débuts. Il estime qu’avec l’effectif à disposition de Mauricio Pochettino, le club de la capitale se doit de remporter la première Ligue des champions de son histoire à l’issue de la saison.



"Nous sommes tous excités de le voir s'amuser avec Mbappé et Neymar. S'ils ne gagnent pas la Ligue des champions maintenant, ils ne la gagneront jamais", lance l’ancien joueur du FC Barcelone.



En attendant de voir les trois stars avec le maillot du PSG, ils sont actuellement avec leurs sélections. Kylian Mbappé a dû quitter le groupe France à la suite d'une gêne au mollet lors du match nul (1-1) contre la Bosnie, le Brésil de Neymar s’est imposé 1-0 au Chili et Lionel Messi a battu le Venezuela avec l’Argentine (3-1). Ces trois rencontres ont eu lieu dans le cadre des éliminatoires à la prochaine Coupe du monde au Qatar.