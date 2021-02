Ligue 1: le PSG, trop faible face aux forts

Deux défaites contre Monaco, une contre l’OL et un nul contre Lille : face à ses trois rivaux dans la course au titre, Paris n’est pas au rendez-vous. Un mal qui risque de peser bien lourd lorsque devront être faits les comptes en fin de saison.

C’est un constat qui fait tâche, alors que se dessine un match à quatre équipes dans la course au titre d’ici à la fin de la saison : en 2020-21, le Paris Saint-Germain ne gagne pas face à ses concurrents directs. Capable de briller sur la scène européenne et de terrasser l’ogre barcelonais (1-4), le PSG devient bien terne lorsqu’il s’agit d’affronter les plus grosses cylindrées de la Ligue 1. En tombant à nouveau sur leur pelouse face à l’AS Monaco dimanche (0-2), les Parisiens ont peut-être perdus beaucoup dans leur quête d’un dixième titre de champion de France.

Et ont aidé à nourrir, aussi, l’hypothèse d’une sorte de complexe d’infériorité lorsque le niveau commence à grimper. "On commence à perdre beaucoup d’opportunités pour le titre, regrettait dimanche le milieu de terrain du PSG Marco Verratti, au micro de Canal +. Il faut faire notre mea culpa. (…) Je ne sais pas quelle est l’explication, mais il faut dire qu’en France, il y a de grandes équipes. Ce n’est pas parce qu’on joue bien en Ligue des champions qu’ici (à Monaco) ça va être simple. Pour gagner, il faut mériter et jouer à 100%. Sinon, on ne gagne pas."

Un point sur douze possibles

C’est simple : dans ses quatre confrontations directes avec les trois autres équipes du top 4, Paris n’a pris qu’un seul petit point cette saison. Deux défaites désormais contre Monaco (3-2 et 0-2), une contre Lyon (0-1) et un nul arraché à Lille (0-0). Des résultats concédés face à des équipes consistantes, et qui jouent bien au ballon cette saison. Là où le PSG, Barcelone mis de côté, tâtonne encore trop souvent. Un bien maigre bilan, auquel on peut même adjoindre le revers concédé lors du Classique face à Marseille (0-1) en début de saison. Et le LOSC, leader avec quatre points d’avance sur les coéquipiers de Kylian Mbappé, en a déjà profité pour s’échapper.

Avec six défaites, déjà, en 26 journées, les Parisiens ont concédé leur plus grand nombre de revers sur une saison depuis l’arrivée de QSI aux commandes du club. "C’est la réalité, on ne peut pas la changer, concédait l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino. On va continuer à se battre, à essayer. Tant que ce sera possible, on se battra." Dans un mois, interviendra peut-être le tournant du Championnat : le PSG affrontera consécutivement l’OL (21 mars) et le LOSC (4 avril). Deux matches à gagner, cette fois, pour continuer à croire au titre. Si les équipes de devant n’ont pas déjà filé…