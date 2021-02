PSG-Monaco: Verratti déplore "beaucoup d'opportunités" perdues pour le titre

Entré en cours de partie lors de la défaite ce dimanche du PSG face à Monaco (2-0), Marco Verratti n'a pas caché sa déception après la partie. Le milieu italien regrette les "opportunités" perdues par l'équipe parisienne cette saison en championnat.

Remplaçant au coup d'envoi, Marco Verratti a manqué au PSG ce dimanche face à l'AS Monaco. Perturbé par des douleurs au mollet, le milieu italien, repositionné en numéro 10 par Mauricio Pochettino, est entré un peu avant l'heure de jeu, alors que les Monégasques avaient déjà le contrôle du match (2-0).

Avec ce sixième revers cette année en Ligue 1, le PSG pointe, après 26 journées, à quatre longueurs de Lille, leader du championnat. "C'était un match difficile. On savait qu'on jouait face à une bonne équipe, ils sont derrière nous et ont de très bons joueurs. Mais là, on perd beaucoup d'opportunités pour gagner ce titre, a regretté Marco Verratti. Les autres équipes vont de l'avant."

Sofiane Diop a ouvert rapidement le score (6e) sur une remise de Ruben Aguilar dimanche, permettant à l'ASM ensuite de gérer, tout en montrant une vraie discipline tactique et collective.

"Il faut féliciter Monaco mais il faut faire aussi un mea culpa pour nous, a lâché Verratti après la rencontre au micro de Canal +. On a pris un but après 5 minutes, ça ne peut pas arriver. En deuxième période, on a pris aussi un but après cinq minutes, ça ne peut pas arriver non plus. Monaco n'a pas eu beaucoup d'occasions mais ils ont marqué et après, on n'a pas réussi à revenir."

En panne d'inspiration offensive, le PSG a concédé le deuxième but au retour des vestiaires sur une frappe de Guillermo Maripan, après un ballon mal négocié dans la surface d'Ander Herrera. Cinq jours après sa victoire face au FC Barcelone en huitième de finale aller de Ligue des champions (4-1), le PSG a déchanté. Mauricio Pochettino et ses troupes auront désormais une semaine pour préparer leur prochaine rencontre, avec un déplacement à Dijon samedi prochain (17h).