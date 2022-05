Ligue 1: le Stade de Reims et SOS Racisme vont saisir la justice pour la croix celtique dans le parcage à Lorient

Au lendemain du match contre Lorient, dimanche en Ligue 1, et le déploiement d’un drapeau avec une croix celtique dans le parcage des supporters rémois, le Stade de Reims s’est associé à SOS Racisme et Sportitude pour saisir la justice.

Le Stade de Reims ne souhaite pas laisser passer le drapeau comportant une croix celtique déployé dimanche par des supporters rémois lors de la rencontre à Lorient. Ce lundi, au lendemain du match, le club s’est associé à SOS Racisme et Sportitude pour saisir la justice. "Nous saluons d’ailleurs la réactivité et l’action du Stade de Reims qui a directement pris contact avec nous pour une réaction commune", a expliqué l’association de luttre contre le racisme dans un communiqué.

"Symbole des suprémacistes blancs, la croix celtique est très souvent utilisée par l’extrême-droite radicale, a écrit SOS Racisme dans un communiqué diffusé ce lundi. C’est un membre du groupuscule néonazis des Zouaves présent dans la tribune qui a déployé ce drapeau. Ce groupe d’ultra-droite est connu pour ses idées racistes et son extrême violence. Ce sont eux qui avaient agressé et molesté nos militants en décembre, au meeting du candidat Éric Zemmour, alors qu’ils étaient venus pacifiquement pour dire "Non au Racisme". Le principal suspect est actuellement toujours recherché."

La LFP et la Ligue des droits de l'Homme ont réagi

"Maître Guillaume Traynard sera en charge de l’affaire pour le Stade de Reims et pour les associations, une plainte va être déposée dans la journée auprès du procureur de Lorient, poursuit SOS Racisme dans le communiqué. Nous devons rester vigilants face à la banalisation des idées d’extrême-droite. Le racisme n’a ni sa place dans le sport, ni dans la société."

Plus tôt dans la journée, RMC Sport a indiqué qu’un dossier va être ouvert par la commission de discipline de la LFP. Les sanctions seront déterminées en fonction des éléments précis du dossier dans les prochaines semaines. La Ligue des droits de l’Homme a aussi adressé un texte au maire de Lorient et aux présidents des deux clubs, Jean-Pierre Caillot et Loïc Féry, afin d'exiger des sanctions.