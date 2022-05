Lorient-Reims: la Ligue des droits de l'Homme réclame des sanctions après la signalisation d'un drapeau du GUD

Lors de la rencontre entre Lorient et Reims (1-2) ce week-end, un drapeau du Groupe union défense (GUD) a été exposé dans les tribunes. La Ligue des droits de l'Homme exige des sanctions.

Un drapeau qui a choqué. Un drapeau tricolore arborant la croix celtique a été repéré dans le parcage des supporters du Stade de Reims, qui se déplaçait à Lorient ce dimanche pour la 35e journée de Ligue 1. Sur l'une des photos prises de l'évènement et qui circulent sur les réseaux sociaux, on y voit également un individu faire un geste prêtant à confusion. Ce lundi, le président de la section de la Ligue des droits de l'Homme du Pays de Lorient, Alain Le Dem, a publié un communiqué à destination de Fabrice Loher, le maire de Lorient, ainsi que les présidents des deux clubs, Jean-Pierre Caillot et Loïc Féry, afin d'exiger des sanctions.

"Nous n'accepterons pas la banalisation de ces faits"

"Le GUD (Groupe union défense) est une organisation étudiante d'extrême-droite, qui renaît régulièrement sous d'autres sigles, mais dont le discours et les actes racistes et xénophobes sont suffisamment constants et connus de la Presse, mais aussi de la Justice, pour être dénoncés. En l'occurrence, ils n'ont pas leur place dans l'espace public, et a fortiori dans un stade de football, un sport qui se veut exemplaire sur ce plan", explique le communiqué.

La LDH se dit prête à tout pour que cet acte soit sanctionné. "Saisis de ces faits par de nombreuses personnes choquées de cette démonstration, nous souhaiterions savoir quelles mesures vous entendez prendre collectivement pour que cela ne se reproduise plus. Pour notre part, dans une société qui s'extrême-droitise, nous n'accepterons pas la banalisation de ces faits que nous entendons dénoncer et même pourchasser avec vigueur."

Selon nos informations, le drapeau arborant la croix celtique a été notifié dans le rapport du délégué. Le drapeau aurait été enlevé à son ou ses propriétaires. La notification au rapport pourrait engendrer l'ouverture d'une enquête concernant ces évènements.