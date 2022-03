Lens: le message de Clauss après son appel en équipe de France

Jonathan Clauss (29 ans) a été appelé pour la première fois de sa carrière en équipe de France, jeudi par Didier Deschamps. Une immense fierté pour le latéral droit lensois.

Les supporters lensois attendaient depuis longtemps que son nom soit cité en équipe de France. Jeudi, leur vœu a enfin été exaucé puisque Didier Deschamps a retenu Jonathan Clauss dans le groupe de 23 joueurs convoqués pour les deux matchs amicaux face à la Côte d’Ivoire (25 mars) et l’Afrique du Sud (29 mars). Le joueur a appris la nouvelle, entouré de ses coéquipiers et des membres du staff des Sang et Or. Tous ont exulté de joie à l'annonce de son nom.

A 29 ans, Clauss va donc découvrir la sélection et cela lui procure une immense fierté, comme il l’a déclaré sur son compte Twitter. "Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, a-t-il écrit. Tellement heureux, tellement fier d’être bleu. Merci à tous mes coéquipiers, le staff, mes proches et au public sang et or. Avec le travail et la foi, rien n'est impossible."

Troisième meilleur passeur de Ligue 1 (9), Clauss profite notamment de la passe compliquée de Léo Dubois pour être appelé. Il récolte aussi les fruits de sa très belle saison, qui confirme la précédente avec Lens… sa première en Ligue 1. Le joueur présente en effet un parcours atypique puisqu’il a percé au plus haut niveau sur le tard. Formé à Strasbourg, il a rejoint Lens en 2020 en provenance de l’Arminia Bielefeld, qu’il avait participé à faire monter en Bundesliga.

Un peu moins de deux ans plus tard, il débarque en Bleus avec un autre novice, Christopher Nkunku (Leipzig). "C’est le moment de les voir pour avoir un peu plus de réponses sur les choix décisifs amenés à faire pour les futures échéances", a expliqué Didier Deschamps, jeudi.