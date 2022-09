Ligue 1: Lens perd du terrain, Strasbourg et Ajaccio ne gagnent toujours pas

En infériorité numérique, Lens n'a pas réussi à suivre le rythme infernal des leaders après son nul à Reims (1-1), dimanche pour la 6e journée de Ligue 1 où le dernier, Ajaccio, a encore perdu, contre Lorient (1-0).

Lens demeure invaincu mais perd du terrain

Reims pensait tenir le gros coup de cette journée, c’était sans compter sur les ressources mentales d’une équipe de Lens épatante. Réduite à dix et menée à 1-0 dans les dix dernières minutes, la formation de Franck Haise s’est arrachée pour obtenir le point du nul (1-1) en déplacement. Toujours privés de leur milieu de terrain et capitaine Seko Fofana, qu’ils célébraient hier et qui leur a terriblement manqué aujourd’hui, les Sang et Or ont d’abord été maîtres du ballon, sans parvenir à se montrer efficaces (15 tirs, 1 cadré). Les Rémois ont fait le dos rond en première période et mieux attaqué en seconde, à l’image de Balogun (35e, 49e), auteur de son cinquième but de la saison (72e). Maladroit dans le premier acte, Openda a égalisé (83e) et est même passé tout près d’offrir la victoire à son équipe dans le temps additionnel (90e+1). Lens (3e, 14 points) pointe à deux longueurs du PSG et de l'OM, juste devant Lyon (4e, 13 pts), trois équipes qui se sont imposées samedi.

Strasbourg résiste en infériorité numérique

Aucun succès en six rencontres pour débuter (4 nuls, 2 défaites): Strasbourg, qui fait face à une avalanche de blessés, pouvait difficilement faire pire à l’entame d’une saison qui devait être celle de la confirmation, avec Julien Stéphan à sa tête. Au moins le RCSA a-t-il pris un point à Brest (1-1), ce qui n’était pas gagné après l’expulsion de Prcic dès la 31e. Le score était déjà de 1-1. Réduit à dix, le Racing club de Strasbourg a aussi perdu son entraîneur, envoyé en tribunes pour contestation, mais il est resté dangereux jusqu’au bout, même en jouant plus d’une heure à dix contre onze. Sans un arrêt réflexe incroyable de Bizot (90e+1), sur une reprise à bout portant de Gameiro, entré à la 84e, les Alsaciens seraient même repartis avec les trois points de la victoire.

Lorient enfonce Ajaccio

Parmi les autres clubs bretons, Lorient a connu davantage de réussite que son voisin finistérien en l’emportant d’une courte tête à Ajaccio (1-0). Avec cette troisième victoire en cinq matches, les Merlus conservent un bon rythme en ce début de saison, avant la réception de Lyon pour le match en retard de la 2e journée de Ligue 1, qui sera disputé mercredi (19h). Lorient a frappé à l’entame de la seconde période sur une attaque rapide conclue par Ouattara (51e). Avec un seul point au compteur, Ajaccio reste bon dernier au classement du championnat de France.

Troisième revers de suite pour le TFC

Toulouse a certes dominé la première période mais son jeu de possession ne lui a pas rapporté grand-chose, car le TFC ne s’est pas procuré énormément d’occasions, ce qui a eu le don d’agacer son artificer Branco Van den Boomen. Face aux difficultés de son équipe à se montrer dangereuse sur attaque placée, le milieu de terrain néerlandais a cherché l’ouverture sur coup de pied arrêté. Il a trouvé la transversale au bout du temps additionnel, et la main opposée de Diaw, alors que son coup-franc prenait la direction de la lucarne. Mis en difficulté par le Téfécé dans les 45 premières minutes, Clermont a changé de plan et surtout de visage au retour des vestiaires, pour s’offrir une belle victoire, grâce à Gonalons (48e) et Cham (90e+6). Séduisant en début de saison, le TFC vient d'encaisser trois revers d'affilée.