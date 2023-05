Ligue 1: Lens s’impose à Lorient et conforte sa deuxième place, le PSG ne sera pas champion ce dimanche

Porté par des buts de Sotoca, Thomasson et Fofana, Lens a renversé Lorient ce dimanche lors de la 36e journée de Ligue 1 (3-1) et compte désormais cinq points d'avance sur Marseille pour la deuxième place. Un succès qui empêche les Parisiens d'être officiellement sacrés ce dimanche.

Lens a-t-il définitivement plié la course à la deuxième place ? Probablement. Sur un nuage depuis le début de la saison et sur une série de huit victoires sur les neuf derniers matchs, les Lensois ont profité du cadeau offert par les Lillois samedi pour renverser Lorient au Moustoir lors de la 36e journée (3-1). Un succès aussi difficile qu'important, puisque la qualification directe pour la Ligue des champions se rapproche de plus en plus pour les Artésiens.

Noël avant l'heure

Assurés de terminer deuxièmes à l'issue du week-end après la défaite de Marseille à Lille la veille (2-1), les Sang et Or avaient une occasion en or de faire un grand pas vers cette deuxième place. Pourtant, les hommes de Franck Haise ont été surpris par Romain Faivre dans les cinq premières minutes. Le joueur prêté par Lyon a profité d'une touche mal assurée de Facundo Medina et d'une mauvaise appréciation de Brice Samba pour ouvrir le score. Un coup du sort qui ne perturbe pas des Lensois dominateurs et sûrs de leurs forces.

Il ne leur a fallu que cinq minutes pour totalement inverser la tendance. Florian Sotoca a retrouvé le chemin des filets pour la première fois depuis le 2 octobre, avant qu'Adrien Thomasson ne profite d'une incroyable erreur de relance de Kalulu pour donner l'avantage aux Nordistes. Sur le droit chemin vers la deuxième place, les hommes de Franck Haise ont su être efficaces, sans être définitivement à l'abri.

La victoire en souffrant

D'autant que les Merlus ont décidé d'accélérer au retour des vestiaires, en investissant le camp des Lensois. Ibrahima Koné a fait passer plusieurs frissons devant les buts des Sang et Or, rarement bousculés de cette façon ces dernières semaines. Mais la forteresse a tenu grâce notamment à son dernier rempart Brice Samba, auteur d'un arrêt déterminant sur une tête de l'attaquant malien. Dos au mur pendant une grosse partie de la seconde période, Lens a définitivement plié l'affaire grâce à l'inusable Seko Fofana, auteur d'un pointu libérateur pour le peuple Sang et Or.

Avec cette victoire, le Racing fait un trou sur l'OM, désormais à cinq points à deux journées de la fin. Mais les coéquipiers de Seko Fofana reviennent également à trois points des Parisiens, qui ne pourront pas être sacrés ce dimanche, même en cas de succès sur la pelouse d'Auxerre (20h45).