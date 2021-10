Ligue 1: les arbitres favorables à l'idée de porter un micro

Un groupe de travail se réunit ce mardi au sein de la LFP afin d’étudier l’idée d’équiper les arbitres de Ligue 1 de micros pendant les matchs. Selon les informations du journal L’Equipe, les officiels français ne s’y opposent pas et seraient même plutôt favorables à l’idée.

Parfois critiquées et incomprises, les décisions des arbitres de Ligue 1 font toujours autant réagir et suscitent régulièrement des polémiques. Afin de les rendre plus claires auprès notamment du public, elles pourraient bientôt être audibles par tous. Un groupe de travail de la LFP se réunit ce mardi afin de s’interroger sur la possibilité d’équiper les officiels avec des micros pendant les matchs.

Présidé par le Niçois Jean-Pierre Rivère et composé par exemple de Jacques-Henri Eyraud ou encore Sylvain Kastendeuch ou l’ex-arbitre Saïd Ennjimi, ce groupe va ainsi plancher sur des moyens d’améliorer et réformer l’arbitrage dans le championnat de France. Selon les éléments du journal L’Equipe, le syndicat des arbitres de l’élite (SAFE) souhaite accompagner ce changement et soutient notamment l’idée d’équipe les officiels avec des micros.

60% des arbitres de L1 favorables

Pas hostile au changement et à plus de transparence dans l’arbitrage, le SAFE a même organisé un sondage auprès de ses membres au sujet concernant la sonorisation des officiels. Effectué en juillet auprès de 20 arbitres centraux de L1, les résultats sont clairement en faveur des micros.

60% des sondés (quinze votants, neuf pour et six contre) se sont positionnés pour cette expérimentation. Ce soutien donne ainsi plus de puissance au dossier que le football français présentera à l’IFAB, organisme international qui pourra donner le feu vert à l’utilisation de micros.

La L1 favorable à plus de transparence

A l’image du Top 14 en rugby où les échanges entre arbitres et joueurs donnent parfois lieu à des séquences savoureuses, équiper les arbitres de micros en Ligue 1 permettra sûrement un apaisement des tensions entre joueurs et officiels sur le terrain.

Jean-Michel Aulas, également membre du groupe de travail de la LFP sur l’arbitrage, avait ouvertement appuyé la sonorisation des arbitres après une décision litigieuse lors du récent match entre le PSG et l’OL à la fin du mois de septembre.

Le président du club rhodanien s’était fendu d’un tweet sur les réseaux sociaux pour réclamer du changement au niveau de l’arbitrage: "Il est temps pour l’arbitrage du foot de faire sa révolution, d’être transparent, a lancé le dirigeant lyonnais sur Twitter. La seule solution est d’avoir comme au rugby des arbitres avec micro ouvert, tout comme les échanges VAR."