Le jour où l'OL de Puel a failli recruter Luis Suarez

Entraineur de l’OL entre 2008 et 2011, Claude Puel a, durant un entretien accordé à France Football, révélé que Luis Suarez aurait très bien pu rejoindre le club présidé par Jean-Michel Aulas. L’Uruguayen évoluait à l'époque à l’Ajax Amsterdam.

Buteur très prolifique aux Pays-Bas avec l’Ajax Amsterdam, en Angleterre avec Liverpool et en Espagne avec le FC Barcelone et l'Atlético, Luis Suarez aurait très bien pu l’être en France avec l’Olympique Lyonnais.

Dans une interview accordée à France Football, l’ancien entraineur de Lyon, Claude Puel, a affirmé que l’actuel joueur madrilène (quatre buts en huit matchs de championnat cette saison) était en négociations avec le club français pour pallier les départs conjugués de Karim Benzema au Real Madrid et de Fred: "Karim était parti, Fred nous avait quitté un peu avant. Une page était tournée. Et il fallait du haut niveau pour remplacer ce duo", a-t-il révélé.

Les Lyonnais lui ont finalement préféré un joueur qui a, pendant quatre ans, fait les beaux jours du club: "À l’époque, on avait longuement hésité entre Lisandro Lopez et Luis Suarez, alors à l’Ajax. J’aimais beaucoup ce joueur, mais finalement on a choisi Lisandro qui venait de Porto avec des références européennes plus importantes", a-t-il conclu.

Un choix qui a porté ses fruits

Malgré la grande carrière de Luis Suarez dans les clubs où il est passé, difficile de dire que le choix Lisandro Lopez n’était pas le bon. Entre 2009 et 2013, le buteur argentin a inscrit 82 buts avec le club français en 168 matchs et a pendant longtemps mené la vie dure aux défenses de Ligue 1.

Réputé pour sa grinta sur le terrain, Lisandro Lopez fait partie des meilleurs buteurs de l’histoire de l’Olympique Lyonnais, devant notamment Memphis Depay et l’enfant du club Karim Benzema.