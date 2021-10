Ligue 1: les dates de la saison 2022-2023 avec un "boxing day à la française"

Le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP) a choisi de programmer deux journées de championnat entre Noël 2022 et 1er janvier 2023 en raison de la Coupe du monde programmée l’hiver cette année-là.

A un peu plus d’un an de la Coupe du monde 2022, organisé au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022, l’articulation du calendrier de la saison 2022-2023 provoque de nombreux casse-têtes. Il a été discuté ce mercredi matin lors du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP). Et le sujet était épineux.

Plusieurs options existaient pour faire entrer toutes les journées de championnat. Et le CA de la LFP a opté pour une sorte de boxing day avec une journée le 27 et 28 décembre et le 1er janvier. Cette saison là il y aurait aussi quatre journées de championnat en semaine (un avant le mondial et quatre après). La saison débutera les 6 et 7 août. Et les internationaux ne seront mis à disposition qu'une semaine avant le début du Mondial.



"La 15e journée, programmée le week-end des 12 et 13 novembre 2022, sera la dernière journée avant le début de la trêve internationale pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, indique le communiqué. A titre exceptionnel, la reprise du championnat (16e journée) aura lieu le mercredi 28 décembre 2022 sous la forme d’un 'boxing day' à la française. Cette programmation spéciale sera suivie d’une 17e journée de Ligue 1 Uber Eats qui aura lieu le dimanche 1er janvier 2023. La 38e et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2022/2023 a été placée au dimanche 4 juin 2023."

Il y aura donc 45 jours de coupure entre la 15e journée (13 novembre) et la 16e journée, celle de la reprise (28 décembre). Ce calendrier s'appliquera également à la Ligue 2. Aucun barrage ne sera programmé cette année-là en raison du passage de la Ligue 1 à 18 clubs à partir de 2023-2024. Quatre équipes seront reléguées de l'élite et deux seront promues depuis la Ligue 2 (qui réleguera aussi quatre équipes, pour deux promotions du National). Le calendrier sera intégralement dévoilé, ce jeudi.

Les principales dates du calendrier 2022-2023

30 juillet 2022: reprise de L2

7 août: 1ere journée de L1

12-13 novembre: dernière journée avant le Mondial

18 novembre: match d’ouverture du Mondial

18 décembre: finale du Mondial

27-28 décembre: journée de L1

1er janvier 2023: journée de L1

3 juin 2023: Dernière journée de L1