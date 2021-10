PSG: absence encore prolongée pour Ramos, forfait pour le choc face à l’OM

Le retour à l’entraînement de Sergio Ramos a encore été repoussé de dix jours, a annoncé le PSG, ce jeudi dans un communiqué. Le défenseur espagnol, qui n’a toujours pas joué depuis son arrivée, manquera notamment le choc face à l’OM.

L’espoir aura été de courte durée. Alors qu’un retour de Sergio Ramos à l’entraînement collectif semblait dans les cordes, il est finalement repoussé de dix jours. Le PSG a annoncé la nouvelle, ce jeudi dans un communiqué. "Sergio Ramos va continuer les entraînements individualisés sous contrôle des staff médical et performance encore 10 jours dans l’objectif du retour à l’entraînement collectif", indique le club.

Le défenseur espagnol n’a toujours pas joué le moindre match avec sa nouvelle équipe depuis son arrivée l’été dernier après la fin de son contrat au Real Madrid. Aucun risque n’est pris avec son genou gauche, opéré en février dernier. "Malheureusement, Ramos n'a pas encore commencé à s'entraîner avec le groupe, mais il est proche, a confié Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, mercredi sur les ondes de la Cadena Cope. J'espère que ce sera le plus tôt possible. Nous sommes satisfaits de sa progression."

Absent contre Leipzig et l'OM

Ce ne sera donc pas pour tout de suite. Ce nouveau délai lui fera manquer a minima les trois prochains matchs du PSG face à Angers ce vendredi (21h, 10e journée de Ligue 1), contre Leipzig mardi en Ligue des champions (21h, sur RMC Sport) mais aussi l’affiche sur le terrain de Marseille, le 24 octobre prochain (21h, 11e journée de Ligue 1).

"Je vais vous parler d’une discussion personnelle avec des gens du Real, rien d’officiel: ce qu’on dit au sein du club, c’est que le genou de Ramos, qui a été opéré en février, serait en bien plus mauvais état qu’on ne le pensait", a expliqué Fred Hermel, spécialiste du foot espagnol de RMC Sport, mercredi dans l’After.

"Il faut le prendre avec des pincettes, mais ce qu'on me dit encore au Real, c’est: 'On ne l’a pas prolongé parce que le cartilage est touché’, ce qui veut dire que ça va au-delà du simple ménisque à nettoyer, ajoute-t-il. Et à cause de son genou, il y a ce qu’on appelle des compensations. A partir du moment où un élément aussi important du corps est touché, on n’a pas les mêmes appuis, pas la même confiance, on ne se tient pas pareil, et ça provoque des blessures musculaires à différents endroits, dont le mollet. Ça, c’est ce qu’on me raconte au Real. Après, ça peut aussi être une manière de justifier pourquoi on ne l’a pas prolongé là-bas…"