PSG: les images des travaux bien avancés du nouveau centre d’entraînement

Le PSG a dévoilé les images de son nouveau centre d’entraînement à Poissy, dont la livraison est prévue pour 2023. Les premiers bâtiments apparaissent tout comme les terrains qui accueilleront les joueurs.

Les nouvelles infrastructures du PSG prennent forme. Le club a dévoilé une vidéo, ce mercredi, montrant l’avancée des travaux du futur centre d’entraînement basé à Poissy. Un choix acté en 2016 avant la signature du permis de construire trois ans plus tard (2019). Les engins de chantier ont investi les lieux en 2020 avant la pose du premier élément du bâtiment en mai 2020. Depuis, les contours du futur lieu de vie ont pris forme.

Les premiers bâtiments sont sortis de terre

Le domaine s’étend sur 74 hectares, se répartissant en trois plateaux et comptant 17 terrains de football et un potager (avec production de jus de poire en prime, depuis 2019). Les sections handball et judo seront intégrées après la phase 2 des travaux, au même moment que l’érection d’un stade de 3.000 à 5.000 places après 2024. En attendant, les premiers bâtiments sont sortis de terre. Dans sa vidéo de présentation le PSG offre un aperçu du résultat final avec une visite dans les futures chambres des joueurs, le restaurant et les installations administratives ultra-modernes.

Les premiers bâtiments sont sortis de terre © Capture PSG

Le futur centre d'entraînement du PSG © PSG

Le restaurant du futur centre d'entraînement du PSG © PSG

Le vestiaire du futur centre d'entraînement du PSG © PSG

Les salons du futur centre d'entraînement du PSG © PSG

Le déménagement de l’équipe professionnelle du Camp des Loges vers le nouveau Training Center est programmé pour la saison 2023-2024. Le club va prioriser l’arrivée de l’équipe professionnelle et de la formation, avant de finaliser la totalité du Centre d’entraînement avec le handball et le judo, les filles prenant l’actuel Camp des Loges. Le centre de formation des féminines sera quant à lui intégré au pôle formation. Tout devait être prévu pour 2023 mais les travaux ont pris du retard en raison de la crise sanitaire.

180 sportifs et 200 employés sont attendus à terme sur site. L'espace de l'équipe première comprendra trois terrains d'entraînement, un carré pour les gardiens de but, un espace performance, un espace médicale, des piscines thérapeutiques, un espace de balnéothérapie (hammam, sauna), un espace de restauration et un hébergement avec 43 chambres.

Un naming prévu

Le site qui se veut écologique et respectueux de l’éco-système comprendra 30 hectares d’espaces verts avec la plantation de 4.000 arbres. Le coût total est travaux est estimé à 300 millions d’euros. Il y aura un naming pour ce centre d’entraînement. Le club est en discussion à ce niveau-là.

Mardi, Karl Olive, maire de la ville de Poissy, a publié un message sur Twitter après la tenue du comité de pilotage avec les élus des villes limitrophes au Traing Center. "Le chantier avance vite et bien, vivement la saison 2023-2024!", s’est réjoui l’édile.