OL: les remerciements chaleureux de Bosz à Aulas

Présent en conférence de presse à la veille du déplacement à Brest en Ligue 1, Peter Bosz a réagi aux propos de Jean-Michel Aulas, qui l'a conforté au poste d'entraîneur l'année prochaine, peu importe l'issue de la saison en cours.

Une prise de parole appréciée. Deux jours après les propos de Jean-Michel Aulas, qui a conforté Peter Bosz au poste d'entraîneur pour l'année prochaine, peu importe l'issue de l'année en cours, le coach néerlandais a remercié son président en conférence de presse. "On voit que ce n'est pas un président qui est là depuis deux ans. C'est quelqu'un qui est là depuis longtemps. Je peux imaginer, avec l'émotion qu'il y a dans le football, il y a beaucoup de présidents qui auraient réagi autrement, sauf un président qui est toujours là et qui sait comment on travaille. On parle souvent. Il sait aussi que ce n'est pas fini. Il y a encore six matchs, après on verra. J'ai beaucoup apprécié et j'espère qu'on peut lui payer en retour avec des résultats et des points."

Les Gones relancés ?

Dimanche, au micro de Prime Video, Jean-Michel Aulas a confirmé que l'ancien entraîneur de l'Ajax serait avec l'OL la saison prochaine, avant de préciser ses paroles en zone mixte. "Et ce n’est pas la peine de mettre que je suis allé recruter ou que j’ai tenté de recruter d’autres entraîneurs, on n'y a même pas pensé", a assuré Aulas. Relancé dans la course à l'Europe après le succès face à Bordeaux (6-1), les Gones doivent enchaîner ce mercredi par un déplacement à Brest pour espérer terminer dans les places européennes.

"Notre objectif est de gagner le prochain match. On doit gagner plusieurs matchs à la suite pour espérer être où on veut. C'est bien parti avec la victoire à Bordeaux, mais il faut enchaîner", a confié Peter Bosz.