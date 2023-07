Ligue 1: les nouveaux maillots de l'OM dévoilés

L'OM a dévoilé ce mardi les nouveaux maillots qu'arboreront ses joueurs lors de la saison 2023-2024. Accompagnées de CMA CGM en remplacement de Cazoo, les tuniques sont inspirées par "les Hommes et les éléments qui ont façonné la cité phocéenne".

Les supporters de l'OM en ont un premier aperçu lundi soir. Le club phocéen a officialisé ce mardi les nouvelles tuniques que les joueurs porteront pour la saison 2023-2024. Le maillot domicile reste classique et proche de celui utilisé cette saison. Profitant d'un design épuré, il reste blanc avec des liserés discrets bleu clair sur les manches et le col, alors que le logo de l’équipementier Puma est doré. Le maillot extérieur est lui bleu électrique, avec des liserés blancs. Les nouvelles tuniques seront disponibles mercredi dans les boutiques du club.

>> L'actualité de l'OM en direct

Nouveau sponsor

Autre nouveauté: l'apparition du groupe CMA CGM en tant que nouveau sponsor en remplacement de Cazoo. La société de transport international de marchandises, dont le siège mondial est situé à Marseille, a signé un contrat pour deux saisons. “Nous avons des points en commun : Marseille et le sport. Nous sommes très attachés et très implantés dans le territoire, et nous partageons les mêmes valeurs autour du sport : l'agilité, l'audace, l'esprit d'équipe, le dépassement de soi. Quand on aime Marseille, on aime l'OM. CMA CGM est le premier sponsor made in Marseille. Ce partenariat est la rencontre de deux grandes institutions de la ville, deux grands symboles. Ça fait sens", a expliqué la directrice générale du groupe Tanya Saadé Zeenny dans les colonnes de La Provence (aussi propriété de CMA CGM).