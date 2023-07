L’OM dévoile (furtivement) ses nouveaux maillots pour la saison 2023-2024, avec un changement de sponsor

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club, l’OM dévoile les maillots domicile et extérieur qui seront utilisés lors de la saison 2023-2024. Comme prévu, un nouveau sponsor s’affiche sur le centre des tuniques.

Les supporters de l’OM attendaient cela avec impatience. À un peu plus d’un mois de la reprise du championnat, le club olympien dévoile partiellement ses nouveaux maillots domicile et extérieur, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Tout en précisant qu’ils seront officiellement révélés ce mardi, à partir de 9h.

Un maillot domicile très classique

Ainsi, comme convenu, le sponsor CMA-CGM (un grand armateur basé à Marseille) remplace Cazoo sur l’avant des deux tuniques. Le maillot domicile reste classique et proche de celui utilisé cette saison. Profitant d'un design épuré, il reste blanc avec des liserés discrets bleu clair sur les manches et le col, alors que le logo de l’équipementier Puma est doré. Le maillot extérieur semble lui bleu nuit et aux légères touches de blanc.

Les nouveaux maillots de l'OM pour la saison 2023-2024. © capture Twitter

Pour rappel, l’OM abordera un mois d’août très chargé, une fois la préparation achevée. Quelques jours avant la première journée de Ligue 1 contre Reims au stade Vélodrome, les hommes de Marcelino, arrivé à Marseille ce lundi soir, devront disputer le troisième tour préliminaire aller de Ligue des champions. Le retour aura lieu une semaine plus tard, avant un éventuel barrage, également disputé en format aller-retour sur la fin d'un mois où les Olympiens disputeront sept rencontres.