OM: CMA CGM remplacera Cazoo sur le maillot dès la saison prochaine

L'entreprise CMA CGM a trouvé un accord avec l'Olympique de Marseille pour devenir le nouveau sponsor principal du club dès la saison prochaine. Cazoo et l'OM ont annoncé ce mercredi la fin de leur partenariat à la fin de la saison.

Moins de 24h après l'officialisation de la fin de son partenariat avec Cazoo à la fin de la saison, l'OM annonce déjà son nouveau sponsor maillot. C'est l'entreprise CMA CGM qui a été choisie. "Le Groupe CMA CGM et l’Olympique de Marseille ont le plaisir d’annoncer que le Groupe CMA CGM sera le prochain partenaire principal de l’Olympique de Marseille", indique le club phocéen dans un communiqué.

"Le Groupe CMA CGM, un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, devient partenaire principal de l’Olympique de Marseille à compter du 1er juillet 2023 pour deux saisons", se félicite le club.

CMA CGM sera présent sur la face avant des maillots de toutes les équipes de l’Olympique de Marseille et sera également visible dans l’enceinte de l’Orange Vélodrome, au centre d’entrainement Robert Louis-Dreyfus (La Commanderie), à l’OM campus et sur l’écosystème média et digital du Club. Le siège mondial du groupe est situé à Marseille où plus de 4 000 personnes sont employées.

"En tant que partenaire principal de l’Olympique de Marseille, CMA CGM accompagne toute une génération de joueuses et de joueurs, au plus près des terrains. Ce partenariat impliquera l’ensemble des composantes du Club, des équipes de jeunes, du centre de formation jusqu’aux équipes professionnelles féminines et masculines", est-il précisé.

L'OM et Cazoo ont décidé de se séparer

Ce mercredi, l'Olympique de Marseille annonçait via un communiqué qu'il mettait fin à son partenariat avec Cazoo le 30 juin prochain, d'un commun accord avec l'entreprise, qui a cessé toutes ses activités en Europe à cause de graves problèmes financiers. "Après discussions, l’Olympique de Marseille et CAZOO, sponsor principal, ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur partenariat au 30 juin 2023. L’Olympique de Marseille remercie CAZOO pour son accompagnement au cours de la saison sportive 2022/2023", indique le communiqué du club phocéen", précisait mercredi le club marseillais.