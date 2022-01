Ligue 1: les nouvelles dates de Lille-Lorient et Montpellier-Troyes

La LFP a officialisé ce lundi la date à laquelle seront joués les matchs de la 20e journée de Ligue 1 entre Lille et Lorient ainsi qu’entre Montpellier et Troyes. Les deux rencontres reportées en raison de nombreux cas positifs au Covid-19 ont été décalées au mercredi 19 janvier.

A l’image de la rencontre entre Angers et l’ASSE, décalée au 26 janvier prochain, la LFP a trouvé une nouvelle date pour les deux autres matchs de la 20e journée de Ligue 1 reportés en raison de plusieurs cas positifs au Covid-19. La commission des compétitions de la Ligue a opté pour une seule et même date pour les rencontres Lille-Lorient et Montpellier-Troyes: le 19 janvier 2022, à 19h.

Frappé par le Covid-19 ces dernières semaines, le LOSC recevra donc les Merlus à domicile dans un peu plus d’une semaine. Provisoirement dixièmes du classement, les Dogues de Jocelyn Gourvennec pourraient en profiter pour se rapprocher des places européennes en cas de victoire face à des Lorientais dans le dur depuis fin septembre.

Lille s’évite un mois de février trop chargé

Les Bretons restent sur huit défaites et quatre nuls en douze matchs de championnat et se retrouvent barragistes avant ce déplacement dans le Nord. Avec une reprogrammation rapide, Lille s’évite ainsi un calendrier trop chargé pendant le mois de février et notamment avant le huitième de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea, le 22 février.

>> Chelsea-Lille, c’est le 22 février en direct sur RMC Sport

Egalement reportée en raison d’un grand nombre de cas positifs, la rencontre opposant Montpellier et Troyes est reprogrammée à la même date que Lille-Lorient. Le diffuseur Amazon pourra donc s’offrir un duplex entre les deux matchs.

Ou plutôt un triplex. En Ligue 2, la LFP a officialisé la nouvelle date du duel entre Amiens et Ajaccio. Les Corses, leaders de deuxième division, se déplaceront donc en Picardie le 19 janvier à 19h au même moment que les deux affiches de la Ligue 1.