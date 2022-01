Ligue 1: Clermont-Strasbourg et Angers-ASSE reprogrammés en janvier

La Ligue a annoncé les nouvelles dates de deux rencontres de Ligue 1 qui avaient été reportées. Clermont-Strasbourg se disputera le 19 janvier (19h), une semaine avant Angers-Saint-Etienne, prévu le 26 janvier (19h).

Quatre équipes qui étaient dans l’attente sont fixées. Récemment reportées, les rencontres Clermont-Strasbourg et Angers-Saint-Etienne ont été reprogrammées par la LFP. La première aura lieu le mercredi 19 janvier à 19h, la seconde une semaine plus tard, le mercredi 26 janvier, à 19h également.

Le match entre le Clermont Foot et Strasbourg, initialement prévu le mercredi 22 décembre, avait été reporté au dernier moment en raison du brouillard présent en Auvergne et réduisant la visibilité. Une décision qui avait suscité la colère des Alsaciens. En ce qui concerne l’affiche entre le SCO et l’ASSE, ce sont les cas de Covid dans l’effectif angevin qui ont poussé au report, alors que la rencontre devait se jouer ce dimanche 9 janvier.

Un Olympico encore à programmer

Désormais, seul le choc entre l’OL et l’OM reste à reprogrammer. L’Olympico du 21 novembre dernier avait été arrêté après quatre minutes de jeu et un jet de bouteille sur Dimitri Payet. Il est d’ores et déjà connu que ce match se rejouera dans un Groupama Stadium à huis clos et que Lyon a subi un point de pénalité.

Mais cette 20e journée de Ligue 1 pourrait aussi donner lieu à de nouveaux reports. Bordeaux-OM et Lorient-Lille restent en effet menacés, également en raison de clusters chez les Girondins et les Merlus. Les Bordelais ont même prévu un huis clos en cas de maintien du match.