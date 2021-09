PSG: blessé chez les Bleus, Mbappé a repris l’entraînement ce jeudi

Kylian Mbappé a effectué son retour à l’entraînement ce jeudi avec le PSG. L’attaquant se plaignait de douleurs au mollet droit qui l’avaient contraint à renoncer aux deux derniers matchs de l’équipe de France.

Kylian Mbappé (22 ans) est de retour. L’attaquant du PSG a participé à l’entraînement programmé ce jeudi matin au Camp des Loges. Une nouvelle qui donne de l’espoir au club à deux jours de la réception de Clermont, samedi (17h, 4e journée de ligue 1), que devraient manquer Neymar, Lionel Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes, concernés par des matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2022 de la zone Amérique du Sud, ce jeudi soir.

Mbappé se plaignait de douleurs au mollet droit qui l’ont contraint à déclarer forfait pour les deux derniers matchs de l’équipe de France en Ukraine (1-1) samedi et face à la Finlande (2-0) mardi. Il avait disputé la rencontre face à la Bosnie-Herzégovine (1-1) quelques jours plus tôt en se blessant peu de temps avant la fin du temps réglementaire. Didier Deschamps avait détaillé sa blessure pour justifier son retour en club dès la semaine dernière. Il était d'abord resté aux soins avant de reprendre la course jeudi.

Une blessure "sans rupture de fibres"

"Je vais être clair: Kylian a ressenti quelque chose en fin de match (contre la Bosnie, ndlr), avait-il expliqué. On a fait des examens, où le terme rassurant a été utilisé. Mais rassurant dans le sens où ça écarte une rupture de fibre, où il serait parti sur plusieurs semaines et plus d'un mois (d'absence). Au-delà de ça, il avait quelque chose. C'est une blessure qu'il a déjà eue avec son club, au mois de mai. C’est plus ou moins la même sensation qui lui avait fait rater le match retour contre Manchester City (en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière)."

Outre Mbappé, plusieurs visages présents à l’entraînement ont dû ravir les supporters du PSG. Marquinhos, libéré par le Brésil, était là tout comme le nouvel arrière gauche portugais, Nuno Mendes. Touché à l’épaule à Brest en août et absent à Reims, Mauro Icardi s’est également entraîné ce jeudi matin.