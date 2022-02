Ligue 1: les supporters niçois interdits de déplacement à Lyon pour OL-Nice

Opposés à l'OL ce samedi soir (21h) dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, les Niçois ne pourront pas compter sur le soutien de leur public. La préfecture du Rhône a décidé d'interdire le déplacement des supporters niçois à Lyon.

Nouvelle interdiction de déplacement pour ce week-end de Ligue 1. Les supporters de l'OGC Nice ne pourront pas se rendre à Lyon ce samedi soir, alors que leur équipe affrontera l'OL à 21h dans le cadre de la 24e journée de championnat. Cette décision a été prise ce vendredi par la préfecture du Rhône via un arrêté.

"Afin de prévenir d’éventuels incidents et troubles à l’ordre public, une série de mesures ont été prises pour toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’OGC Nice ou se comportant comme tel, le samedi 12 février 2022 : le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, entre les communes des Alpes-Maritimes, d’une part, et les communes de Décines-Charpieu, Meyzieu et Lyon, d’autre part ; la circulation et le stationnement sur la voie publique seront interdits, de 8h à minuit, dans le centre-ville de Lyon ; l’accès à l’intérieur et aux abords du Groupama Stadium sera interdit, de 8h à minuit", indique la préfecture.

Des interdictions en cascade

Elle ajoute que "la possession, le transport et l’utilisation de tous pétards ou engins pyrotechniques et de tout objet pouvant être utilisé comme projectile, ainsi que la possession et le transport de boissons alcoolisées seront interdits à l’intérieur et aux abords du Groupama Stadium le samedi 12 février 2022 de 8h à minuit". Les interdictions de déplacement se multiplient en Ligue 1 ces dernières semaines et les supporters des Aiglons ne sont pas les seuls concernés ce week-end. La préfecture de Moselle a ainsi interdit la présence de supporters de l'OM au stade Saint-Symphorien et au centre-ville de Metz dimanche.

Les fans de l'OM avaient déjà été interdits de déplacement à Nice pour le quart de finale de Coupe de France remporté mercredi par les hommes de Christophe Galtier (4-1). Au Groupama Stadium, les Niçois tenteront de reprendre provisoirement la deuxième place du classement. Les Gones, eux, visent un succès pour se rapprocher des places européennes et se relancer après leur défaite sur le terrain de Monaco (2-0) il y a une semaine.