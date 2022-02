OL: "Tout le monde dit la même chose", Bosz agacé par les questions sur son système

Peter Bosz s'est présenté ce jeudi en conférence de presse avant le duel de la 24e journée de Ligue 1 entre Lyon et Nice. L'entraîneur de l'OL en a profité pour défendre mordicus sa tactique face aux critiques des observateurs après la défaite contre Monaco.

Victorieux de l’Olympico contre Marseille à la faveur d’un joli coup tactique à la pause, Lyon n’a pas réussi à récidiver lors de la 23e journée de Ligue 1 contre Monaco. Largement dominés et logiquement battus par l’ASM (2-0), les protégés de Peter Bosz ont raté une belle occasion de se rapprocher du top 4 du championnat avec cette défaite.

Malgré le jeu pratiqué par son équipe en Principauté, le technicien néerlandais a défendu sa tactique et a semblé agacé ce jeudi, face aux critiques des journalistes. "Si tu défends mal... S'il n'y a pas de pression sur le ballon et que tu recules, chaque ballon dans le dos est dangereux. Pour moi, ce sont des fautes individuelles, a estimé l’entraîneur de l’OL avant la réception de Nice samedi soir au Groupama Stadium. Cela peut être le système mais à mon avis, cela n'a rien à voir avec le système. Des regrets sur la composition d'équipe? Non, aucune seconde. Quand je n'ai pas d'ailier, ni d'attaquant, comment je fais? On a choisi un système sans vrais ailiers parce qu'ils ne sont pas là. On était plus solide en défense, moins en attaque."

>> La conf' de Peter Bosz avant OL-Nice

Bosz: "Ce qui m'énerve c'est que tout le monde dit la même chose"

Après trois succès consécutif en L1, Lyon est remonté à la huitième place du classement, avant de connaître ce terrible coup d’arrêt face à Monaco. Peter Bosz a semble-t-il eu un peu de mal à digérer les observations sur sa défense. Si l’OL a rapidement plié l’échine à Louis-II, ce n’est pas à cause de sa structure défensive, selon le technicien batave.

"Ce qui m'énerve c'est que tout le monde dit la même chose. Mais je n'ai pas joué avec trois défenseurs à Monaco mais avec quatre, a encore lâché Peter Bosz. Oui, on a ressorti le ballon avec trois défenseurs mais on a défendu à quatre."

Bosz sous pression avant Nice?

Avant de défier Nice samedi soir, le club rhodanien accuse huit longueurs de retard sur les Aiglons. Face à l’actuel troisième de L1, Peter Bosz peut signer un joli coup en cas de victoire. Problème, le groupe de Christophe Galtier sort d’une performance majuscule face à l’OM lors d’un match qui a donné "beaucoup de plaisir" à l’entraîneur lyonnais devant sa télévision. Mais à concurrent direct dans la course à l’Europe, l’OL n’a plus le droit à l’erreur et le coach néerlandais non plus.

"Je ne veux pas parler de podium, je veux parler du match de Nice. Chaque défaite met la pression, c'est normal, ce n'est pas un problème, a indiqué Peter Bosz. Il faut parler de Nice mais cela n'a rien à voir de regarder le podium. Quand tu joues à l'OL, il faut gagner des matchs. Si tu ne gagnes pas, la pression est là et c'est normal. Comment tu gères cela, c'est en se focalisant sur le match de Nice."

Mis sous pression par Jean-Michel Aulas au début de l'année 2022, Peter Bosz se trouve dans une urgence de résultats. Après avoir grillé son joker contre Monaco, l'ancien de l'Ajax et Leverkusen ne veut pas connaître un nouvel accroc face aux Aiglons. En plus de voir l'OL être distancé dans la course au podium et à l'Europe, le technicien pourrait bien perdre encore plus gros avec une nouvelle défaite en championnat contre un rival.