Ligue 1-Ligue 2: le foot pro tient (enfin) son syndicat unique

Evoquée de longue date, la mise en place d'un nouveau syndicat pour le football français professionnel va bientôt aboutir. Cette structure sera présidée par Laurent Nicollin.

C’est un vieux projet qui va enfin se concrétiser dans les prochains jours: la réunification de l’UCPF (Union des clubs professionnels de football) et de Première Ligue en un seul et même syndicat. En assemblée générale, les deux syndicats existants vont d’abord voter leur dissolution. La nouvelle structure, dont le nom est encore en discussion (Unifoot a notamment été avancé ces derniers temps), sera présidée par Laurent Nicollin (Montpellier).

La FFF doit valider juridiquement l’existence de ce nouveau syndicat

Le vice-président viendra de la Ligue 2 et sera Christian Leca (Ajaccio). Il y aura en plus trois représentants de la Ligue 1: Jean-Luc Muller (Metz), Nicolas Holveck (Rennes), Victoriano Melero (PSG), et deux représentants de la Ligue 2 en plus de Leca: Olivier Pickeu (Caen) et Pierre-Olivier Murat (Rodez). Cela va entraîner quelques modifications au sein du conseil d’administration de la LFP. Bernard Caïazzo (Saint-Etienne), qui siégeait en tant que président de Premier Ligue, va laisser sa place à Laurent Nicollin, président du nouveau syndicat.

Et Claude Michy, président de l’UCPF, va laisser sa place à Christian Leca, vice-président de la nouvelle structure. La place de Laurent Nicollin au collège de Ligue 1 sera donc libérée. Bernard Caïazzo pourrait la récupérer, mais d’autres options sont possibles. Le collège de Ligue 1 devra décider. Les directeurs de chacune des structures seront conservés au sein du nouveau syndicat. La FFF doit valider juridiquement l’existence de ce nouveau syndicat. Cela devrait se faire lors de l’AG du 12 mars où les nouveaux statuts de la LFP seront votés.