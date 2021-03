Rennes: le président Nicolas Holveck hospitalisé

Le président exécutif du Stade Rennais, Nicolas Holveck, a été hospitalisé après un malaise. Il n’avait pas fait le déplacement à Lyon pour assister mercredi au match de son équipe, battue (1-0).

Nicolas Holveck (49 ans), le président du Stade Rennais, a été hospitalisé après un malaise. Le dirigeant n’avait pas fait le déplacement à Lyon, mercredi pour suivre la rencontre de son équipe, battue par l’équipe de Rudi Garcia (1-0) lors de la 28e journée de Ligue 1. La durée de son hospitalisation n’est pas connue. Il avait tenu une conférence de presse, lundi midi, en compagnie de Florian Maurice, directeur sportif du club, pour expliquer les raisons de la démission de Julien Stéphan, l’entraîneur.

Les deux hommes avaient fait part de leur surprise face à la décision du technicien, impuissant pour redresser la barre de son équipe en crise de résultats (une seule victoire lors des 11 derniers matchs, et 10e de L1 à six points de la 5e place). Ils avaient confié avoir tenté de le convaincre de rester. En vain. Ils se sont donc activés pour lui trouver un successeur. Selon L’Equipe et l’AFP, le club a choisi Bruno Genesio mais l’arrivée de l’ancien entraîneur de Lyon n’a toujours pas été officialisée par le club.

Nommé il y a presqu'un an

Nicolas Holveck avait détaillé le profil du nouvel entraîneur, lundi soir dans l’émission Top of the Foot. "Même si avec Julien (Stéphan), tout se passait fantastiquement bien, mon rôle, c’est d’anticiper l’avenir, avait-il confié. Et bien évidemment qu’on travaille au profil d’un entraîneur depuis un certain temps. Sans bien sûr contacter les concernés. Un entraîneur qui a connu le très haut niveau, qui est en capacité de faire jouer les jeunes du centre de formation, puisque c’est l’un des piliers de notre stratégie. Un entraîneur entraînant qui, comme Julien, est au centre des séances, qui anime son vestiaire et qui a beaucoup d’énergie. Voilà le profil idéal dont le Stade Rennais a besoin aujourd’hui."

Nicolas Holveck a été nommé président exécutif du Stade Rennais le 18 mars 2020, en remplacement d’Olivier Létang, écarté un mois et demi plus tôt. Il arrivait en provenance de Monaco où il occupait le poste de directeur administratif (il avait résilié son contrat dix jours avant de s’engager avec Rennes). Avant cela, le dirigeant avait débuté sa carrière à l’AS Nancy Lorraine où il a passé 17 ans et gravi tous les échelons jusqu’à occuper le rôle de vice-président de Jacques Rousselot. L’été dernier, il avait nommé Florian Maurice comme directeur sportif du club avec lequel il formait un trio très uni en compagnie de Julien Stéphan, jusqu’à l’annonce du départ de ce dernier.