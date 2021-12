Ligue 1: Lille et l'OL font du surplace après un piètre nul

Le duel ce dimanche entre le LOSC et l'OL, deux prétendants européens, a accouché d'un piètre spectacle (0-0) qui ne fait les affaires de personne. Les deux clubs resteront dans la deuxième partie du classement après cette 18e journée.

C'était un match à ne pas perdre. Mais le LOSC et l'OL, qui s'affrontaient ce dimanche lors de la 18e journée de Ligue 1, n'ont pas tenté grand-chose non plus pour le gagner. Pour les deux formations, qui connaissent en championnat des débuts en-deçà des attentes, il n'y aura que peu d'enseignements à tirer après ce triste nul (0-0).

En l'absence de Lucas Paqueta, suspendu, l'OL s'est aligné en 3-4-1-2 avec Houssem Aouar en soutien de Moussa Dembélé et Islam Slimani. En face, le LOSC, qui restait sur 3 victoires de rang toutes compétitions confondues, est resté sur son habituel 4-4-2, sans véritable surprise, avec Jonathan David et Burak Yilmaz en pointe.

Malgré plusieurs tentatives, le spectacle a été plutôt terne pour un rendez-vous entre deux prétendants européens. Aucune des deux équipes n'a réussi à cadrer la moindre de ses frappes lors des 45 premières minutes, où la situation la plus dangereuse a été une tentative de Houssem Aouar avant la pause (43e), qui s'est terminée proche du poteau gauche d'Ivo Grbić.

On pourrait bien trouver plusieurs responsables à cette pauvre prestation. La pelouse du stade Pierre-Mauroy d'abord, considérée par la LFP comme la moins bonne des 20 clubs du championnat. L'horaire (13h) aussi peut être en cause, toujours inhabituel pour de telles équipes. Les deux formations ont terminé également la première partie de leur campagne européenne cette semaine, avec des qualifications pour les huitièmes de finale, respectivement pour la Ligue des champions pour le LOSC et la Ligue Europa pour l'OL.

Le LOSC a poussé sur la fin

Toujours est-il que le LOSC, qui a vécu un moment historique ce mercredi avec sa victoire contre Wolfsburg (3-1), peine toujours à domicile. Sur ses cinq dernières réceptions, l'équipe de Gourvennec a concédé un quatrième nul à Pierre-Mauroy, pour une seule victoire. Il a fallu attendre la 67e minute pour assister à la première frappe cadrée pour les Dogues, avec un tir de Burak Yilmaz... qui a glissé au moment de tenter sa chance, certainement en raison de l'état de la pelouse. Si Jonathan Ikoné a suivi sur le ballon repoussé par Anthony Lopes, l'international français a envoyé le ballon au-dessus des cages.

Yilmaz a encore buté sur Lopes ensuite (71e), après une percée en profondeur de Jonathan David, où le ballon est revenu sur le Turc. L'expérimenté attaquant pensait sans doute pouvoir débloquer la situation (78e), lorsqu'il a été accroché par Anthony Lopes. Mais le carton jaune infligé au portier portugais a été annulé, pour une position de hors-jeu initiale de Yilmaz. Le joueur de 36 ans aurait pu être décisif (86e) sur un centre, mais Gabriel Gudmundsson n'est pas parvenu à reprendre convenablement, incapable de cadrer. Après un nouveau raté face au but, le Suédois a réclamé aussi un penalty en fin de match (90+3e), taclé par Damien Da Silva. Mais Amaury Delerue n'a pas bronché, laissant les deux équipes dos à dos.

L'OL, qui n'a cadré au final que deux frappes comme son adversaire, n'avance pas en Ligue 1. Le club rhodanien a désormais 23 points, soit le même total que dimanche dernier, avant que la commission de discipline n'inflige mercredi un point ferme de pénalité pour les incidents survenus face à l'OM. Au classement, le LOSC reste devant, avec 25 points, mais stagne à la 11e place contre la 13e provisoire pour l'OL. Soit une mauvaise opération comptable pour les deux équipes, pour un statu quo qui ne restera pas dans les mémoires.