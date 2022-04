Ligue 1: Lorient en colle six à Saint-Etienne après un match fou

Mené 2-0 par les Verts, le FC Lorient a profité de l’incroyable faiblesse de la défense de Saint-Etienne pour écraser l’équipe de Pascal Dupraz 6-2 ce vendredi au Moustoir, en ouverture de la 31e journée de Ligue 1.

C’était les Verts du désespoir au Moustoir. Saint-Etienne a coulé face à Lorient, écrasé 6-2 par un concurrent direct dans la course au maintien, ce vendredi en match d’ouverture de la 31e journée de Ligue 1. A l’issue d’une rencontre très spectaculaire et riche en buts, le club du Morbihan, 16e, fait une très belle affaire avant un déplacement périlleux à Nice dans une semaine. On ne peut pas en dire autant des Stéphanois. Très faibles en défense, les Verts, qui menaient pourtant 2-0 ont perdu une belle occasion de faire un pas vers leur survie dans l’élite.

Les joueurs de Pascal Dupraz bouclent une semaine noire. Après avoir été giflés par l’OM (2-4), après l’affaire de la bagarre de Mahdi Camara, écarté pour ce déplacement en Bretagne, Saint-Etienne fragilise sa 18e place de barragiste et pourrait voir Metz et/ou Bordeaux lui chatouiller les chevilles en cas de victoire ce week-end. Dur à encaisser pour les joueurs du Forez qui avaient idéalement débuté la partie…

Bouanga: "On a été nuls à chier"

Les quarante-cinq premières minutes sont folles. Servi par Timothée Kolodziejczak, Denis Bouanga signe son 7eme but de la saison après seulement quatre minutes de jeu (0-1). Ibrahima Koné croit égaliser 15 minutes plus tard mais son but est annulé par le VAR (20e). Dur surtout que dans la foulée, un joli numéro d’Arnaud Nordin permet aux Verts de faire le break (0-2, 22e). C’est très cher payé pour les Merlus qui ont le mérite de ne pas abdiquer. Terem Moffi réduit l’écart sur penalty après une faute de Timothée Kolodziejczak sur Houboulang Mendes (1-2, 42e). Dans un Moustoir en folie, l’arrière droit lorientais est encore décisif en adressant un centre bien repris par youssouf Koné (2-2, 45e+1).

En deuxième période, les Merlus sur leur nuage enfoncent le clou. Enzo Le Fée et Ibrahima Koné pour un doublé assomment les Verts en quatre minutes (61e, 65e). Mention "spéciale" à Yvan Neyou qui réalise l’authentique exploit d’écoper de deux cartons jaunes sept minutes après son entrée en jeu. Fini? Pas tout à fait. Moffi (85e) et Boisgard (88e) salent en fin de match une addition qui sera très dur à digérer pour l’ASSE et qui fait dire à Bouanga, à chaud, au micro de Prime Video: "On a été nuls à chier."