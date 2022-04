Saint-Etienne: pourquoi Camara a été mis à pied par la direction du club

Comme révélé par L'Équipe, puis confirmé par RMC Sport dans la foulée, Mahdi Camara a été impliqué dans une violente bagarre avec un joueur de la réserve ce lundi. Il a été mis à pied par Saint-Etienne avec effet immédiat pour cinq jours.

Comme révélé par L'Equipe, et confirmé par RMC Sport, le milieu de l'AS Saint-Etienne a été mis à pied avec effet immédiat pour cinq jours pour avoir été impliqué dans une bagarre lundi après-midi à l'entraînement. Malgré ses excuses, Mahdi Camara a été convoqué par le club, qui l'a suspendu avec effet immédiat pour cinq jours, avec suspension de salaire. Il s'entraînera donc de son côté et manquera le déplacement à Lorient en ouverture de la 31e journée de Ligue 1.

Le signe envoyé par la direction de l’AS Saint-Étienne est très fort puisque le club veut placer l’institution au-dessus de tout. L'absence de Mahdi Camara, qui est un joueur cadre, fera nécessairement défaut lors d’un match décisif en vue du maintien face aux Lorientais, mais la direction a voulu placer le club au-dessus de toute individualité et même au-dessus de toute urgence sportive. La décision de suspendre Camara a été prise collégialement par le board de l’ASSE (Perrin, Soucasse, Rumstein) en lien direct avec leur coach Pascal Dupraz.

Une saison éprouvante personnellement

Mahdi Camara vit une saison particulièrement éprouvante sur le plan personnel. Formé au club, il a été très vite propulsé par Claude Puel comme un cadre de l’équipe. L’ancien coach de Saint Etienne lui avait même confié le brassard de capitaine. Une responsabilité qu’il a pris à cœur et dont il a souffert parfois au cœur d’une saison difficile pour l’ASSE. Joueur de devoir et attaché au club de Saint Etienne, le milieu vit très difficilement les résultats médiocres de l’équipe depuis plus de deux ans.

Par attachement au club, il avait ainsi refusé la sélection de la Gambie pour la Coupe d’Afrique des nations afin de se concentrer sur le maintien de l’ASSE. Un choix que le joueur aura peut-être intérieurement regretté au regard du beau parcours de sa sélection d’origine. L’arrivée de Pascal Dupraz en décembre avait coïncidé avec le retrait de sa responsabilité de capitaine. Un acte que le joueur avait compris et parfaitement accepté, mais qui ne reste pas moins une régression dans son statut vis-à-vis de ses partenaires. Joueur le plus averti de l’effectif stéphanois, Mahdi Camara vit indiscutablement une saison tendu.

Que s'est-il passé ?

L'origine de cet accrochage remonte à la réception de l'OM, dimanche à Geoffroy-Guichard. Présents dans la tribune réservée aux familles des joueurs, la mère et le frère de Mahdi Camara auraient entendus des moqueries de la part de trois spectateurs à l'encontre des joueurs, notamment du numéro 8 stéphanois. Alors que la maman de Camara aurait été insultée, son frère en serait venu aux mains avec un spectateur. Un moment capté par la vidéosurveillance.

Si dans un premier temps Mahdi Camara voulait laisser tomber l'affaire, le Stéphanois a changé d'avis lorsque Yanis Bourbia, le gardien remplaçant de la réserve, se vantait d'avoir "cassé la bouche du frère de Camara", raconte L'Equipe. Il est sorti du vestiaire le gardien pour qu'il s'excuse, sans succès. Les deux hommes en sont alors venus au main devant plusieurs personnes du club. Bourbia s'en est sorti avec le nez cassé et la bouche amochée. Son état de santé a d'ailleurs nécessité une hospitalisation, afin de lui poser notamment des points de suture. Une plainte pourrait être déposée par le père du portier stéphanois.