Toulouse-PSG: Mbappé et Dembélé sèment des promesses malgré un nouveau nul frustrant

L'entrée en jeu des deux joueurs en seconde période a complètement changé le visage d'un Paris Saint-Germain léthargique face à Toulouse (1-1), ce samedi en Ligue 1. Kylian Mbappé a marqué, mais Paris a aussi davantage subi, et encaissé l'égalisation sur penalty en fin de match.

'Nul ne sait quelle sera sa volonté dans les prochaines semaines. Mais en attendant de savoir s’il a l’intention de prolonger à Paris, Kylian Mbappé est bien déterminé à jouer, et à marquer, comme en témoigne sa rage de vaincre sur le but qui aurait pu offrir la victoire à Paris, encore tenu en échec (1-1). Sur le banc au coup d’envoi, à Toulouse, le prodige de Bondy a surgi au retour des vestiaires pour débloquer la rencontre. Son entrée en jeu, conjuguée à la première apparition sous le maillot parisien de son ami Ousmane Dembélé, a complètement changé le visage du Paris Saint-Germain, soudain virevoltant et incisif. Tout ce qui lui avait manqué jusqu’alors.

Sans Kylian Mbappé ni Ousmane Dembélé en première période, le Paris Saint-Germain a récité un football très scolaire, relativement facile à défendre pour le Téfécé. Après un temps d’adaptation aux velléités adverses, les Parisiens ont monopolisé le ballon à outrance (76% de possession), mais ont aussi manqué de personnalité pour débloquer la rencontre.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Kylian Mbappé est parti à l’échauffement avant la pause, Luis Enrique voyant ses joueurs tourner autour du but toulousain sans parvenir à se montrer véritablement dangereux. Pas suffisamment en tout cas compte tenu de la domination territoriale et technique du Paris Saint-Germain.

Trop statique dans le cœur du jeu, privé de solution dans la profondeur, Paris a mis à contribution le gardien adverse sur des initiatives individuelles. Dangereux sur une première percée (2e), Hakimi a confirmé qu’il avait des jambes et de bonnes idées en ce début de saison. Ne lui manque plus que la finition, à l’image de cette frappe dans un angle fermé, détournée du bout du pied par le portier toulousain (21e). Généreux dans son couloir droit, le latéral marocain a également offert un ballon de but à Gonçalo Ramos, dont la frappe du pied droit a fui de peu le cadre (40e). L’arrêt réflexe de Restes devant Ramos - encore lui - quelques instants plus tard, ne devait en revanche rien à la chance (45e+1).

Dembélé déroutant

Après une entame de seconde période identique à ce que l’on avait pu observer dans le premier acte, le Paris Saint-Germain a bien cru avoir fait le plus dur sur une frappe somptueuse du jeune Warren Zaïre-Emery (50e). Le Titi parisien, l’un des seuls à se démarquer en ce début de saison, avec l'Uruguayen Manuel Ugarte, de par son abattage, sa capacité à peser entre les lignes, à mettre de la vitesse et de la percussion dans le jeu parisien, a néanmoins déchanté rapidement. Un hors-jeu de son coéquipier Lee Kang-In ayant obligé l’arbitre à annuler le but du milieu de terrain. Soulagement pour les Toulousains, mais une respiration qui fut de courte durée, avec les entrées en jeu de Mbappé et Dembélé dans la foulée.

L’apparition des internationaux de l’équipe de France a rendu le Paris Saint-Germain plus imprévisible et plus saignant sur les ailes, si bien qu’il n’aura pas fallu dix minutes à Mbappé pour s’illustrer en obtenant un pénalty, transformé du pied droit. De l’autre côté, Dembélé a montré qu’il n’avait rien perdu de son aisance technique des deux pieds. Le néo-parisien a participé à rendre cette fin de match pénible pour les Toulousains, avec des dribbles déroutants, des caviars distillés à la pelle, et des sorties de balles facilitées. Il aurait pu se signaler avec un but d'anthologie si, après avoir passé en revue la défense toulousaine son pied d'appui ne s'était pas dérobé.

A noter que, si Toulouse a beaucoup subi, le TFC a également trouvé des solutions en contre plus facilement après les entrées de Dembélé et Mbappé, un axe d’amélioration pour Luis Enrique. Mais le technicien espagnol sait désormais qu’il pourra difficilement se passer de ces deux joueurs, avec lesquels il devra composer dans les prochaines semaines. Pour le meilleur et pour le pire.