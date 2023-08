PSG: le groupe parisien pour le déplacement à Toulouse, avec Mbappé et Dembélé, sans Verratti

Le PSG dévoile ce vendredi le groupe des joueurs convoqués pour le déplacement à Toulouse ce samedi soir, pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont bien présents, contrairement à Marco Verratti, qui ne semble pas entrer dans les plans de Luis Enrique.

Le PSG est à la recherche de sa première victoire de la saison. Ce vendredi, le champion de France dévoile le groupe de 20 joueurs convoqués pour le déplacement sur la pelouse du TFC, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1 samedi soir (21h). Sans surprise, la recrue phare du mercato Ousmane Dembélé ainsi que le revenant Kylian Mbappé sont bien présents.

En revanche, Luis Enrique n’a pas appelé Marco Verratti, qui ne semble plus entrer dans ses plans après avoir déjà manqué le premier match, officiellement en raison d’un virus. Le milieu italien est toujours poussé vers la sortie mais une seule offre ferme est arrivée à la direction parisienne, de la part d’Al-Hilal (45 millions d’euros), malgré plusieurs courtisans en Europe.

Mukiele, Mendes et Kimpembe à l'infirmerie, Gharbi vers un prêt

Juan Bernat n’est pas non plus présent, également jugé indésirable. Parmi les autres absents, Nordi Mukiele a réintégré le groupe mais est toujours en phase de reprise, tout comme Nuno Mendes. Presnel Kimpembe poursuit de son côté sa rééducation. Enfin, Ismaël Gharbi, sur le banc face à Lorient (0-0), se dirige vers un prêt et ne fera pas le déplacement à Toulouse. Malgré un syndrome viral, Carlos Soler est en revanche convoqué.