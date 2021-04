Ligue 1 : Lyon-Angers en direct, match décisif dans la lutte pour le podium

Lyon peut-il encore croire au titre ?

Les Lyonnais cèdent le pas ces dernières semaines et étaient tout proche d'une grosse désillusion cette semaine, en Coupe de France contre le Red Star. Avec 8 points de retard sur le LOSC et 5 sur le PSG, provisoirement, les Lyonnais de Rudi Garcia n'ont plus le droit à l'erreur et doivent l'emporter ce soir contre le SCO pour rester dans la course au titre... ou a minima celle pour le podium.