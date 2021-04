OL: Garcia vise encore le doublé et veut stopper la "matchnullite" aiguë

Rudi Garcia a fait preuve de confiance ce samedi avant le match de Lyon contre Angers lors de la 32e journée de Ligue 1. L’entraîneur de l’OL rêve d’un doublé coupe-championnat.

Dominateur, l’OL s’est finalement fait une belle frayeur avant de se qualifier pour les quarts de finale de Coupe de France en éliminant le Red Star lors des tirs aux but (2-2, 5 tab à 4) en milieu de semaine. Ce week-end, l’équipe entraînée par Rudi Garcia doit également hausser son niveau de jeu pour la réception d’Angers en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Après trois matchs de championnat sans victoire, le coach rhodanien a mis ses joueurs devant leurs responsabilités.

"Il faut être capable de gagner avant tout le monde et après tout le monde. Les joueurs doivent être conscients que la victoire est impérative, a lâché le technicien lors de son passage en conférence de presse ce samedi. Tout est encore possible et on est encore en course en Coupe de France. On aura un gros match à Monaco entre ceux face à Nantes et Lille en championnat. Tout est possible en championnat même si on est pour l'instant à la mauvaise place, la quatrième. L'objectif c'est de dépasser, d'abord le troisième ou un de ceux à portée de points."

Garcia veut retrouver une bonne dynamique

Au pied du podium provisoire avec un point de retard sur Monaco, Lyon doit se reprendre après la correction infligée par le PSG (2-4) et surtout les deux nuls concédés face à Reims et Lens ces dernières semaines.

"On est obligé de gagner dimanche. Il faut forcer la réussite et en faire plus, a encore insisté Rudi Garcia avant de cibler le mal actuel de l’OL. Comme en début de saison on a retrouvé notre "matchnullite aiguë". On vient de sortir des nuls à l'extérieur et se sont des mauvais résultats quand on veut rester sur le podium. A nous de retrouver la victoire."

Garcia:"La vérité c'est que l'on peut encore faire le doublé"

Entre les blessures des uns (Aouar, Benlamri et Kadewere seront absent contre le SCO) et les légères baisses de forme des autres, l’OL tire un peu la langue en Ligue 1. La trêve internationale, notamment, a laissé des traces. Mai Rudi Garcia veut quand même y croire et espère encore voir son groupe arracher un billet pour la prochaine Ligue des champions. Et si possible avec un trophée en prime.

"Si on suit ou si on écoute ce que l'on nous dit, surtout à moi, on peut déjà partir en vacances. Tout serait déjà joué, a encore réagi l’entraîneur lyonnais en réponse aux récentes critiques. On peut aller se reposer plus tôt si les joueurs sont fatigués. La vérité c'est que l'on peut encore faire le doublé. A nous de passer Monaco en Coupe, à nous de battre Angers et on sera toujours dans la course ou on pourra au moins récupérer une place sur le podium dans un premier temps."