Ligue 1: Monaco frappe fort à Bordeaux et répond au PSG dans la course au titre

Monaco a largement battu les Girondins de Bordeaux (3-0) ce dimanche en Gironde, dans le cadre de la 33e journée de championnat. Les Monégasques, toujours troisièmes de Ligue 1, sont à un point du PSG et à deux du LOSC, leader.

Monaco avait une mission au coup d’envoi: s’imposer pour profiter du faux-pas de Lille, vendredi contre Montpellier. Grâce à Kevin Volland, Gelson Martins et Stevan Jovetic, l’ASM a rempli son contrat ce dimanche et battu des Girondins de Bordeaux timides (3-0). Les joueurs de Niko Kovac reviennent à deux points du LOSC, leader, à cinq journées de la fin du championnat.

Avec Wissam Ben Yedder titulaire d’entrée, Niko Kovac avait affiché ses ambitions. Le capitane monégasque, qui avait débuté sur le banc les trois derniers matchs, était entré avec succès contre Metz et Dijon, inscrivant à chaque fois un doublé. Son entraîneur aurait eu des raisons de reconduire sa formule gagnante, mais il a décidé d’aligner dès le début du match son prolifique duo Ben Yedder-Volland.

Ben Yedder et Volland décisifs

L’ouverture du score est d’ailleurs venue de ces deux hommes, Ben Yedder trouvant Volland, qui enroulait ensuite superbement sa frappe dans la lucarne de Benoît Costil. Gelson Martins, au retour des vestiaires, et Stevan Jovetic, en toute fin de match, ont aggravé le score et mis l'ASM à l'abri, alors que les Bordelais ont terminé à dix après l'exclusion de Tom Lacoux.

Le podium de Ligue 1 se tient donc désormais en deux points et Monaco affiche la meilleure dynamique. Les coéquipiers de Wissam Ben Yedder n’ont perdu qu’un seul match de Ligue 1 en 2021 et poursuivent leur incroyable remontée au classement. Ils n’ont toutefois plus leur destin totalement entre leurs mains et doivent compter sur de nouveaux faux-pas de Lille et Paris pour arracher le titre.