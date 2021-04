PSG-Saint Etienne: une victoire folle pour Paris, qui se rapproche de Lille

Un doublé de Kylian Mbappé et un dernier but de Mauro Icardi ont offert, dans le temps additionnel, au PSG une victoire capitale contre Saint-Etienne (3-2) ce dimanche lors de la 33e journée de Ligue 1. Toujours deuxième du classement, le club francilien revient à un point du le leader.

Lille tenu en échec par Montpellier (1-1) en ouverture de la 33e journée de Ligue 1, le PSG avait une belle opportunité de revenir à un point des Dogues de Christophe Galtier. Le club francilien a eu du mal mais a fini par profiter de la contre-performance des Dogues grâce à sa victoire à l’arrachée contre Saint-Etienne (3-2).

>> Revivez PSG-Saint-Etienne (3-2)

"On s’est mis un peu dans les problèmes. Quand on mène deux à un comme cela, on doit garder le score. On n’a pas lâché, on avait envie de gagner car le championnat c’est extrêmement important pour nous, a savouré Kylian Mbappé après ce succès obtenu au bout du du temps additionnel. C’est un objectif primordial. Ce serait le dixième du club donc on veut participer à l’histoire du club. On veut gagner, on est des compétiteurs. Les gens pensent que c’est facile de gagner. Cette année cela tombe bien car il y a une course au titre. Cela montre que ce n’est pas facile ce que l’on a fait les dernières années. On veut continuer à le faire. Il n’y a pas de secret, il faut se donner à fond et gagner tous les matchs."

Mbappé longtemps en échec...

Comme un symbole, la première frappe cadrée du match 18e est pour Saint-Etienne. Presque immédiatement, Kylian Mbappé a combiné avec Mitchel Bakker mais a vu sa tentative échouer dans le petit filet extérieur d’Etienne Green. Très remuant à la pointe de l’attaque, le champion du monde tricolore a ensuite été bien lancé en profondeur par Ander Herrera mais n’a pas réussi à contrôler le ballon (22e).

Une semaine après le joli coup franc direct de Leandro Paredes face à Strasbourg, Pablo Sarabia a lui trouvé le poteau (0-0, 29e) avant de voir Wahbi Khazri voir marquer un but logiquement refusé pour hors-jeu.

Après une nouvelle frappe de Rafinha et le bel arrêt de Green, Kylian Mbappé aurait pu obtenir un penalty après un tacle en retard de Moukoudi. Si le contact est réel, l’attaquant parisien avait déjà tiré et le VAR a décidé de ne pas sanctionner l’intervention du défenseur des Verts.

Pas mieux au retour des vestiaires où il a fallu attendre la 57e minute pour voir une frappe avec une nouvelle tentative légèrement à côté de Kylian Mbappé, toujours sur coup-franc.

...Puis auteur d'un doublé

C’est finalement l’ASSE qui a débloqué cette rencontre dans le dernier quart d’heure. Sur un bon centre de Trauco, Denis Bouanga a devancé Presnel Kimpembe (0-1, 78e). Mais le buteur gabonais n’a pas eu le temps de croire à l’exploit. Presque aussitôt, Ander Herrera a adressé un superbe ballon dans la surface en direction de Kylian Mbappé (1-1, 79e).

Une première réalisation bientôt suivie d’une deuxième. Lancé dans la surface des Verts, Kylian Mbappé a été accroché par Etienne Green. Le Français a transformé lui-même le penalty et inscrit son 35e but de la saison (le 23e en championnat).

Mais le travail du Parisien a bien failli être gâché par une nouvelle errance de la défense parisienne et l’égalisation de Romain Hamouma (2-2, 92e). Surmotivés à l’idée de ne pas laisser pas une occasion de revenir sur Lille, les Parisiens se sont alors rués en attaque pour faire la différence.

Verratti a rejoué, Icardi en sauveur

Si Alessandro Florenzi a débuté ce match et a fini par tirer la langue dans le dernier quart d’heure, Marco Verratti et Mauro Icardi ont dû attendre pour fouler la pelouse. Entrés à la 67e minute, en même temps qu’Angel Di Maria, le milieu italien et le buteur argentin ont finalement réussi à dynamiter la défense stéphanoise.

Absent depuis le 14 mars et la défaite contre Nantes, Mauro Icardi n’a pas vraiment eu de munitions pour se mettre en valeur. Mais une seule aura suffi. Sur la dernière offensive du match, Angel Di Maria a soigné son centre à destination de l’Argentin. Parti à la limite du hors-jeu, Mauro Icardi a marqué de la tête un but crucial (3-2, 95e).

Le PSG talonne Lille

Auteur d’un nouveau doublé en Ligue 1, Kylian Mbappé a confirmé son statut de patron de l’attaque parisienne. Mais c’est bien le retour gagnant de Mauro Icardi qui a offert trois point précieux dans la course au titre. En l’emportant contre Saint-Etienne, le PSG est revenu à un point de Lille et relance totalement suspense dans ce sprint final.

Mieux pour l’équipe entraînée par Mauricio Pochettino, le duel entre les Dogues et l’OL dimanche prochain à Lyon, pourrait lui permettre de retrouver la première place du classement. Pour cela, il faudra compter sur une contre-performance des Nordistes et prendre au moins un point sur le terrain de Metz. Contre Saint-Etienne, Paris a été chahuté mais a fini par s’imposer.