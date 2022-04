Ligue 1: Monaco met un stop à Rennes et revient au pied du podium, les Rennais perdent gros

Dans un match décisif pour l'Europe, Monaco a pris le meilleur sur Rennes (3-2) ce vendredi en Ligue 1 et se replace provisoirement à la quatrième place du championnat. Les Bretons, eux, passent à côté d'une belle opportunité de prendre la deuxième place à l'OM.

Rennes pouvait conforter son podium de Ligue 1, revenir à hauteur de l’OM, deuxième, et quasiment éliminer Monaco de la course à la Ligue des champions. Au lieu de ça, les Bretons se sont inclinés 3-2 à domicile, en ouverture de la 32e journée, face à des Monégasques qui pointent provisoirement à la quatrième place du championnat, sur les talons de Rennes justement.

Les joueurs de Bruno Génésio avaient pourtant idéalement débuté avec l’ouverture du score de Flavien Tait après seulement trois minutes de jeu. De la tête, sur un centre de Traoré, le milieu rennais avait surpris la défense monégasque pour inscrire son premier but en Ligue 1 depuis octobre 2021. Mais trop rapidement, Rennes a laissé Monaco revenir dans le match.

Ben Yedder, 19e but de la saison

Sur une magnifique ouverture d’Aleksandr Golovin, Vanderson a égalisé avant le quart d’heure de jeu. Un premier coup de boutoir qui a semblé paralysé les Rennais, meilleure attaque du championnat mais peu inspirée ce soir. L’ASM a ensuite remis ça peu en début de seconde période grâce à Wissam Ben Yedder. Bien lancé en profondeur à la limite du hors-jeu, le capitaine monégasque a parfaitement ajusté Alemdar pour le 2-1. Son 19e but de la saison en championnat, seul Kylian Mbappé fait mieux.

Dans la dernière demi-heure, Rennes a poussé mais de manière un peu trop désordonnée. Nübel s’est superbement distingué sur une frappe de Martin, Ben Yedder est sorti pour Boadu et le Néerlandais lui aussi s’est illustré, auteur du troisième but sur une offrande de Vanderson pour tuer le match.

Monaco réussit très bien contre les gros

Dans le temps additionnel, Martin Terrier a réduit le score sur pénalty, après une faute de Sofiane Diop sur Adrien Truffert. Son 19e but de la saison lui aussi, mais anecdotique. Les Monégasques signent leur quatrième victoire consécutive en Ligue 1, une première pour eux cette saison.

Surtout, Monaco confirme sa bonne série face aux cadors du championnat. Le club de la Principauté a remporté ses quatre derniers matchs de Ligue 1 face à des équipes classées sur le podium : il y avait eu Paris et Marseille au mois de mars, et il y a eu deux fois Rennes, à l’aller puis au retour, ce soir. En attendant les rencontres de Nice et Strasbourg, dimanche, Monaco a les yeux rivés sur le podium et rêve encore de Ligue des champions.