Monaco: Aleksandr Golovin, le mal-être du conflit russo-ukrainien

Déjà touché mentalement par ce qu’il se passe en Ukraine, le milieu de terrain russe de l’AS Monaco a dernièrement essuyé de nombreux messages de haine sur les réseaux sociaux. Difficile, dans ce contexte, de penser au football. Même si "Golo" retrouve petit à petit des sensations.

Voir le nom d’Aleksandr Golovin couché parmi les onze premiers monégasques sur une feuille de match est toujours un moment inhabituel. Face au Paris-Saint-Germain, juste avant la trêve, le Russe de 25 ans était titulaire pour la première fois en 2022. Une éclaircie après des derniers jours difficiles.

Compliqué de penser au football quand son pays est en guerre. "On a parlé ensemble du conflit, expliquait Gelson Martins, très proche du Russe dans le vestiaire, avant le match face à Reims (le 27 février dernier). Golo est très triste de ce qu’il se passe, ce n’est pas une situation facile, on espère que la paix reviendra le plus tôt possible." La semaine suivante, Philippe Clément, son entraîneur, annonçait le forfait de son milieu de terrain, touché aux adducteurs, pour la demi-finale de Coupe de France face à Nantes.

Golovin chahuté

Avant d’ajouter: "Il n’est pas bien en ce moment. Naturellement, personne n’aime la guerre et ce n’est pas lui qui peut changer quelque chose. Il ne peut pas aider pour changer cette situation." Pour ne rien arranger, Aleksandr Golovin reçoit, sur les réseaux sociaux, de virulents messages. Son "tort"? L’unique fait d’être de nationalité russe.

"Il y a beaucoup d’opinions désormais avec les réseaux sociaux, des gens envoient des messages et ce n’est parfois pas plaisant, reconnaît son entraîneur. Pour faire de bonnes choses sur le terrain, il faut éviter les choses comme celles-ci." Mais difficile pour l’international russe (45 sélections) de faire abstraction surtout quand on lui reproche les actions du gouvernement de son pays et qu’on le considère comme un assassin.

Si le joueur ne souhaite pas témoigner, il est touché. Le tirage au sort de la Coupe du monde, effectué ce vendredi soir, n’aide pas à la cicatrisation puisque la Sbornaïa, victime collatérale de la guerre, étant éliminée d’office des barrages. Pour autant, il doit repenser au football. C’est donc sur le Rocher que le tsar de Louis-II doit retrouver le moral balle au pied, et surtout une régularité qui lui manque cruellement depuis son arrivée en Principauté à l’été 2018.

"En 16 mois à Monaco, il n’a joué que quatre fois 90 minutes, contextualise Philippe Clement, confiant à l’idée de le retrouver prochainement en bonne forme. Il fait beaucoup plus dans les exercices mais aussi avant et après l’entraînement. Dans la puissance, la coordination, la prévention, il est de mieux en mieux. Il a les qualités pour être un top joueur mais son moteur doit être prêt pour enchaîner, sa carrosserie aussi à savoir les muscles et les articulations. Il doit aussi s’entraîner là-dessus, comme chaque joueur." Aleksandr Golovin postule à une nouvelle place de titulaire pour la rencontre de dimanche à Metz. Deux fois de suite dans le onze de départ en Ligue 1, ce serait une première depuis six mois.