PSG: Navas blessé et absent avec le Costa Rica

Le sélectionneur du Costa Rica Ronald Gonzalez annonce ce samedi que son gardien Keylor Navas est blessé et ne participera pas aux prochains matchs de sa sélection. Une absence d’un mois est évoquée pour le joueur du PSG.

Le meilleur gardien de Ligue 1 est sur la touche. Sur recommandation du PSG, Keylor Navas ne rejoindra pas sa sélection du Costa Rica pour les prochains matchs. Une luxation de l’épaule droite est annoncée, avec une absence qui pourrait s’élever à un mois, selon son sélectionneur.

Une luxation de l’épaule droite

"Il faut respecter les avis et rapports envoyés par le PSG, explique Ronald Gonzalez, sélectionneur de la Tri, dans des propos relayés par Marca. Le médecin nous a fait savoir qu’il a une luxation de l’épaule droite. Je voudrais qu’il puisse faire une pré-saison complète avec son équipe et qu’il arrive à son meilleur niveau en septembre, qui est la date la plus importante."

Selon le quotidien madrilène, l’ancien Merengue s’est blessé lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1 face à Brest. La semaine prochaine, le Costa Rica doit disputer une demi-finale de Ligue des Nations de la CONCACAF face au Mexique, quelques jours avant une finale ou un match pour la troisième place, face aux Etats-Unis ou Honduras.

Début de saison dans deux mois

De son côté, le Paris Saint-Germain commencera la saison 2021-2022 le week-end du 7 août avec la première journée de championnat. À ce jour, il pourrait compter sur son gardien mais reste à savoir si sa préparation sera ou non amputée en raison de cette blessure.