PSG: Navas veut jouer encore longtemps à Paris

Auteur d’une très grosse saison dans le but du PSG, Keylor Navas (34 ans) veut rester encore un long moment dans la capitale française qu’il a rejointe en 2019 et où il est sous contrat jusqu’en 2023.

Héroïque en huitième de finale face au FC Barcelone, Keylor Navas sera encore attendu et sollicité, mercredi lors du quart de finale aller de la Ligue des champions sur le terrain du Bayern Munich (21h, sur RMC Sport). Mais le gardien costaricien aborde ce choc avec sérénité et confiance huit mois après la défaite parisienne face aux Bavarois en finale de l’épreuve (1-0).

Son approche et son expérience comptent pour ce genre de rendez-vous. Depuis son arrivée en 2019 en provenance du Real Madrid, Navas est d'ailleurs régulièrement cité comme l’une des meilleures recrues du PSG de l’ère qatarie.

"Je suis très content car on m’a vraiment bien accueilli, se souvient-il dans une intreview à France Football. Je me souviens de mes débuts au Parc des Princes lors de ma première apparition. J’ai eu droit à une ovation du stade et cela a marqué le début d’une belle communion avec les fans parisiens. Ils se sont identifiés à moi et je leur en suis très reconnaissant."

A 34 ans, l’international costaricien (92 sélections) s’imagine bien s’installer un long moment à Paris. Il est sous contrat jusqu’en 2023 mais ne se fixe pas de date-limite. Pourrait-il y rester jusqu’à la fin de sa carrière? "Honnêtement, je ne sais pas", répond-il.

"On va continuer à y aller pas à pas, poursuit-il. Il est évident que je suis très content d’être ici et que je resterai jusqu’à ce qu’il (les dirigeants) le souhaitent. Bien sûr, s’ils ne veulent plus de moi, je devrais partir, hé, hé! Mais je suis très heureux ici, épanoui et je profite à 100% d’être à Paris. Je veux jouer encore longtemps au PSG car je me sens bien physiquement et mentalement."