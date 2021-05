Lille: Burak Yilmaz pas d'accord avec le trophée UNFP du meilleur gardien

Alors que Keylor Navas a remporté ce vendredi le trophée UNFP du meilleur gardien de la saison, Burak Yilmaz a exprimé son désaccord avec ce choix. Dans une story publiée sur son compte Instagram, l'attaquant turc de Lille affirme que Mike Maignan est le meilleur gardien du championnat.

Entre Lille et le Paris Saint-Germain, le combat n'a pas lieu que sur le terrain. Ce vendredi, le PSG a emporté une petite victoire sur le LOSC par l'intermédiaire de son gardien Keylor Navas. Ce dernier s'est en effet vu décerner le trophée UNFP du meilleur gardien de la saison et succède ainsi à Mike Maignan, le gardien lillois, qui l'avait emporté en 2019 (les trophées avaient été annulés en 2020 après l'arrêt prématuré de la saison de Ligue 1).

À 48 heures de la dernière journée de championnat et du dénouement tant attendu de la course pour le titre, Lillois et Parisiens ne laissent donc rien passer. Surtout pas Burak Yilmaz, l'attaquant du LOSC, qui souhaite remporter un titre pour sa première saison en France et qui avait harangué ses coéquipiers après le match nul de son équipe face à Saint-Étienne dimanche dernier (0-0).

Burak nommé dans deux catégories

Quelques minutes après l'annonce du trophée décerné à Keylor Navas, Burak Yilmaz a donc dégainé son téléphone pour publier une story sur son compte Instagram. Le Turc a posté une photo de lui aux côtés de Mike Maignan au centre d'entraînement de Luchin pour rappeler que, selon lui, le gardien lillois méritait le titre de meilleur gardien de la saison. "Désolé, mais c'est lui le meilleur", a écrit Burak.

Une chose est certaine: Yilmaz a faim de titres, de trophées et de récompenses individuelles. Le "Kral" pourrait d'ailleurs se voir décerner deux trophées UNFP. Celui de meilleur joueur, lui qui est nommé aux côtés de Kylian Mbappé, Neymar (PSG), Wissam Ben Yedder (Monaco) et Memphis Depay (OL). Et celui du plus beau but de la saison. Sa frappe splendide inscrite face à Lens lors de la 36e journée lui a valu d'être nommé dans cette catégorie.