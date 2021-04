PSG: Keylor Navas prolonge son contrat jusqu’en 2024

Le PSG a annoncé la prolongation de contrat de son gardien, Keylor Navas, probablement le meilleur de la planète à l’heure actuelle. Les deux parties sont désormais liées jusqu’en 2024.

Alors que des rumeurs faisaient état d’une possible arrivée de Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG, le club de la capitale a envoyé les bons signaux à celui qui est son ange gardien depuis deux ans maintenant. Keylor Navas (34 ans) a en effet prolongé son bail dans la capitale d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en 2024.

Immense contre le Barça et le Bayern Munich, en 8es et en quarts de finale de la Ligue des champions, le Costaricien multiplie les exploits dans la cage parisienne depuis le début de la saison, à l'image de son arrêt sur penalty face à Lionel Messi.

"Je suis très heureux de prolonger le contrat de Keylor Navas, a souligné le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi. C’est le plus grand gardien du monde. Il inspire une grande confiance à l’équipe et nos fans l’adorent. Il sera un acteur décisif des grandes échéances de fin de saison, et des années à venir."

Très reconnaissant de l'accueil qui lui a été réservé à Paris

Épatant en termes de régularité, Navas rayonne de son autorité naturelle et insuffle énormément de confiance à ses partenaires. Le PSG a enfin trouvé le gardien de très haut niveau qui lui manquait et après lequel il courait depuis tant d’années. Il ne l’aurait donc lâché pour rien au monde. Il y a quelques semaines, Navas confiait d'ailleurs se sentir extrêmement bien depuis son arrivée à Paris.

"Je suis très content car on m’a vraiment bien accueilli, s'est-il souvenu dans une intreview à France Football. Je me souviens de mes débuts au Parc des Princes lors de ma première apparition. J’ai eu droit à une ovation du stade et cela a marqué le début d’une belle communion avec les fans parisiens. Ils se sont identifiés à moi et je leur en suis très reconnaissant."