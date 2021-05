Brest-PSG en direct : compo surprise pour Paris, avec le retour de Kimpembe et Neymar

Le PSG veut croire au titre, Brest va trembler

Bonsoir à tous et bienvenue sur RMC Sport ! Nous allons suivre ensemble l'ultime journée de Ligue 1, et plus particulièrement l'affiche entre le Stade Brestois et le PSG. Paris peut encore devenir champion de France, on y reviendra ; Brest peut de son côté continuer sa dégringolade et finir barragiste. Coup d'envoi à 21h00 !