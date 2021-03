Ligue 1: Oukidja lourdement sanctionné pour sa bagarre lors de Metz-Angers

Exclu à la fin du match perdu 1-0 par Metz contre Angers, lors de la 28e journée de Ligue 1, Alexandre Oukidja a écopé de cinq matchs de suspension (dont un avec sursis).

La commission de discipline a été intransigeante. Cinq matchs de suspension, dont un avec sursis, ont été infligés ce jeudi soir à Alexandre Oukidja par l'instance de la Ligue de football professionnel (LFP). Le gardien du FC Metz avait écopé la veille d'un carton rouge, lors de la défaite de son équipe 1-0 contre le SCO d'Angers. L'arbitre l'a sanctionné pour avoir provoqué une bagarre avec Souleyman Doumbia dans le temps additionnel.

"Alexandre s'énerve pour rien à la fin", avait d'ailleurs déploré son entraîneur Frédéric Antonetti à la fin du match. "On s’énerve parce qu’on veut bien faire. Il y a beaucoup d’émotions à gérer et comme on n’y arrive pas, on s’énerve", avait-il ajouté.

Les suspensions en Ligue 1 s'appliquant aussi en Coupe de France, Alexandre Oukidja ne sera donc pas disponible pour le seizième de finale programmé samedi (16h30) contre Valenciennes. Le club messin doit aussi se passer de lui en championnat face à Lens (rencontre déterminante dans la course à l'Europe), Rennes et Monaco. Il pourra donc faire son retour contre Lille (week-end du 9-11 avril), voire avant en cas de qualification pour les huitièmes de finale de Coupe de France.

Un match pour Paqueta, deux pour Galtier

Dans les autres décisions de la soirée prises par la commission de discipline de la LFP, un match de suspension a été prononcé à l'encontre de Lucas Paqueta. Le milieu brésilien de l'OL avait reçu deux cartons jaunes lors du nul 1-1 à Marseille.

Par ailleurs, Christophe Galtier a été sanctionné pour ses propos contre l'arbitrage du match Lille-Brest disputé le 14 février (0-0). Il avait notamment déclaré que l'arbitre avait été "malhonnête". Conséquence: il sera privé de banc de touche, de vestiaires d'arbitres et de toutes fonctions officielles pour trois matchs (dont un avec sursis). La suspension prend effet à partir du 9 mars.