Coupe de France: toutes les affiches des 16es, duel 100% Ligue 1 pour le PSG

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France a été effectué ce dimanche. Il a réservé quelques affiches de Ligue 1, dont Brest-PSG. Les rencontres se tiendront les 6 et 7 mars prochains.

Le Paris Saint-Germain, tenant du titre, a hérité de Brest en 16es de finale de la Coupe de France, 1er tour opposant les amateurs aux professionnels qui proposera également un derby entre Nice et Monaco, selon le tirage au sort réalisé dimanche. En raison de la crise sanitaire, le format de la Coupe de France a été totalement chamboulé: les amateurs et les professionnels ont égrené les tours dans deux voies parallèles, et ne se retrouvent que lors de ces 16es de finale, prévus les 6 et 7 mars.

Le petit Poucet face à un club de National 3

Deux affiches opposeront des clubs de l'élite: Brest-PSG et Nice-Monaco, le derby azuréen remporté en Ligue 1 par les Monégasques au début du mois (2-1). Parmi les autres grosses écuries, Marseille se déplacera au Canet-en-Roussillon, club de quatrième division (N2), tandis que Lyon accueillera Sochaux (L2). Outre Sochaux, deux autres clubs de Ligue 2 sont encore en lice: Valenciennes, qui accueillera Metz, et Toulouse, qui ira affronter Aubagne, club de National 2.

Lors du tirage au sort, les clubs qualifiés ont été répartis dans quatre groupes de manière géographique, tout en tenant compte de critères sportifs. Petit Poucet et pensionnaire de Régional 1 (6e division), l'US Montagnarde défiera Saumur, club de National 3.

Un match des 32es de finale doit encore se disputer, jeudi, entre le SO Romorantin et le FC M'tsapéré, premier club de Mayotte à atteindre ce tour. Le club ultramarin avait été placé à l'isolement après plusieurs cas de Covid-19 il y a quelques jours, causant le report de la rencontre.

Toutes les affiches des 16es

Puy Foot 43 (N2) - Lorient (L1)

SO Romorantin ou FC Mtsapéré (ce jeudi) - Châteaubriant (N2).

Olympique Saumur (N3) - US Montagnarde (R1).

Brest (L1) - PSG (L1)

Alès-en-Cévennes (N3) -Montpellier (L1).

Canet RFC (N2) - OM (L1)

Aubagne (N2) - Toulouse (Ligue 2)

Angers (L1) - Club Franciscain (Martinique)

OL (L1) - Sochaux (L2)

Nice (L1) - Monaco (L1)

Saint-Louis Neuweg (N3) - Sedan (N2)

Rumilly-Vallières (N2) - FC Annecy (Nat)

Valenciennes (L2) - Metz (L1)

Gazélec Ajaccio (N2) - Lille (L1)

AS Beauvais Oise (N2) - Boulogne-sur-Mer (N)

Red Star (Nat) - Lens (L1)