PSG: après sa petite phrase sur son avenir et celui de Mbappé, Pochettino rétropédale

Alors que Mauricio Pochettino semblait avoir déclaré jeudi en conférence de presse que lui et Kylian Mbappé resteraient "à 100%" la saison prochaine, l'entraîneur est revenu sur ses propos avant le match contre Strasbourg.

En conférence de presse jeudi, Mauricio Pochettino semblait avoir affirmé que la probabilité pour qu'il reste l'entraîneur du PSG et que Kylian Mbappé prolonge son contrat au club était de "100% dans les deux cas aujourd'hui". "Non ce n'est pas vrai, je n'ai pas dit ça", a contredit le coach parisien au micro de Prime Vidéo.

"J'ai répondu pour aujourd'hui mais pas pour la prochaine saison"

"Le problème c'est que vous devez écouter la question et la réponse, s'agace Mauricio Pochettino. Ce n'était pas ça mon message. J'ai répondu pour aujourd'hui mais pas pour la prochaine saison. S'il vous plaît prenez en compte la question pour ne pas manquer des choses. Sinon on donne les mauvaises interprétations. Pour le futur on verra, mais bien sûr je parlais d'aujourd'hui."

Pourtant la question du journaliste était : "On peut déjà se tourner vers la saison prochaine. Quel est le pourcentage de vous voir sur le banc du PSG et de voir Mbappé la saison prochaine?" Et ce à quoi il avait répondu: "100% dans les deux cas, aujourd'hui."

"Il n'y a pas eu de discussion concrète, au-delà de ce qui est normal ou des plans déjà établis, a-t-il ajouté le concernant. Nous avons une relation naturelle. On discute de différents thèmes, qui varient en fonction des circonstances. Mais la communication est bonne. On continue à travailler, comme toujours. On ne prend pas seulement en compte le présent, mais on pense aussi au futur".

En ce qui concerne Kylian Mbappé, libre au terme de la saison en cours s'il ne reconduit pas son contrat, le coach parisien avait expliqué que sa réponse était le fruit de son "sentiment" actuel: "C'est ce que je perçois aujourd'hui. C'est ce que je peux dire à présent. Bien sûr, c'est du football et on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Mais à la question qu'on me pose sur ce que je pense aujourd'hui, c'est ma réponse." Mais visiblement, l'entraîneur parlait seulement de son engagement actuel et de celui de l'attaquant parisien.