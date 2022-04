Ligue 1: pas de gagnant entre Metz et Clermont, Nantes cale, Troyes prend un bon point

Le match de la peur entre les deux relégables Metz et Clermont s'est conclu ce dimanche sur un match nul (1-1), quand l'ESTAC a pris un bon point face à Strasbourg pour continuer sa course au maintien (1-1). Deux autres matchs nuls sur les autres pelouses de Ligue 1, de Nantes face à Angers (1-1) et de Montpellier face à Reims (0-0).

Metz-Clermont, le match de la peur sur un match nul (1-1)

L’après-midi avait plutôt bien commencé pour Metz, qui a quitté la dernière place le temps de douze minutes, grâce à un beau but de Nicolas de Préville, bien servi dans la profondeur par Pape Matar Sarr (1-0, 25e). Mais Jodel Dossou a très vite remis les compteurs à zéro, en crochetant la défense dans la surface avant de conclure du pied gauche au premier poteau pour égaliser (1-1, 37e). Les Messins ont perdu espoir de quitter le fond du classement lors que Ibrahima Niane a envoyé son pied dans le visage de Mendy et écopé d’un carton rouge (40e). Le combat de catch continue ensuite puisque dans la foulée Arthur Desmas est percuté par Kiki Kouyaté lors de sa sortie aérienne et le protocole commotion le contraint à laisser sa place à Ouparine Djoco (44e).

A 10 contre 11, les hommes de Frédéric Antonetti, qui purgeait son dernier match de suspension, tiennent, et ce malgré les bonnes occasions que se sont procurées les Clermontois lors de la seconde période. Le match de la peur entre les deux relégables s’achèvent donc sur un match nul 1-1, qui confirme la place de chacun : Metz, bon dernier, et Clermont, 18e, à un point de Saint-Etienne premier non-relégable.

Nantes-Angers, le mur Mandrea a fini par prendre l’eau (1-1)

Les Angevins ont longtemps cru signer la belle surprise de la journée, en ayant ouvert le score très tôt grâce à une sublime action entre Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal, qui remporte son duel face à Lafont en piquant son ballon tout en finesse (1-0, 18e). Dans les cages du SCO, Anthony Mandrea fait des miracles et signe cinq arrêts en première période.

Malheureusement son état de grâce ne suffira pas à Angers pour s’imposer, puisque sur un splendide centre du pied gauche par Fabio, Khalifa Coulibaly profite du retard de la défense angevine pour caler sa tête plus haut que tout le monde (1-1, 53e). Avec 24 tirs dont sept cadrés et 14 corners, le FC Nantes peut s'en mordre les doigts, alors que les Canaris étaient poussés par toute la Beaujoire. Nantes conserve sa 9e place, et Angers, bien chanceux, reste 14e.

Troyes-Strasbourg, des pénalties pour régler la partie (1-1)

Dans une partie équilibrée, le Racing de Strasbourg, en course pour l’Europe, se heurte à l’ESTAC, en lutte contre le maintien. N'ayant pu obtenir un pénalty en première période, les Strasbourgeois en obtiennent finalement un suite à une faute sur Kevin Gameiro qui se dirigeait vers le but. D’un plat du pied sans élan, Habib Diallo prend parfaitement le gardien adverse à contre-pied et signe l’ouverture du score (1-0, 56e). Dans un stade presque acquis à sa cause, puisque quelques 1.000 supporters alsaciens avaient fait le déplacement ce dimanche après-midi, Strasbourg se fait finalement rattraper au score.

Puisque la partie n’est qu’une question de pénalty, l’ESTAC revient à égalité après une semelle de Loic Perrin qui trainait dans la surface, et un pénalty bien tiré par Florian Tardieu (1-1, 85e). Un seul point pour chacun, qui ne fait pas vraiment les affaires des deux clubs, puisque l’ESTAC conserve sa 15e place et Strasbourg perd une place et n’est plus que 5e de Ligue 1.

Montpellier-Reims, Cabella et puis voilà (0-0)

Dans une partie entre deux équipes qui n’ont plus grand-chose à jouer, Montpellier et Reims se quittent donc sur un triste 0-0, qui maintient les Héraultais à la 11e place et les Champenois à la 13e. Seul évènement de ces 90 minutes, l’entrée en jeu de Remy Cabella à la 56e minute qui signe son retour à la Mosson, une première depuis le 10 mai 2014. Tout juste arrivé au MHSC, l’ancien joueur du championnat russe, semble être celui qui a le plus les crocs et vient se frotter à Rajkovic afin de gratter un ballon en toute fin de match. Mais rien de bien suffisant pour permettre un changement au tableau d’affichage.