Mercato: Cabella n’exclut pas de rester à Montpellier à la fin de la saison

Revenu au bercail suite au conflit russo-ukrainien, Rémy Cabella se plaît déjà à Montpellier et envisage de prolonger son séjour dans l’Hérault.

C’est un habitué des lieux. Rémy Cabella s’est présenté en conférence de presse en marge du match de dimanche entre Montpellier et Reims à 15h. Interrogé sur son précédent passage à la Paillade (2009-2014), il détaille ces retrouvailles : “Il m'a fallu quelques jours pour retrouver mes marques puis je me suis senti comme à la maison, glisse-t-il. Rien n’a changé. Quand j’ai remis les pieds ici et à l’administratif, c’est comme si les années n’étaient pas passées.” Le Corse se fait “un plaisir de retrouver tout le monde” et de voir que “personne n’a changé.”

"Le plus important est d'être heureux en jouant"

De quoi s’engager sur le long terme avec le MHSC, alors que son contrat court jusqu’à juin prochain ? “J’y pense, pour moi le plus important c’est le football et être heureux en jouant. Je veux bien finir la saison et puis si ça se passe bien, pourquoi pas...”

La présence de Laurent Nicollin dans la maison pailladine pourrait faire pencher la balance en faveur des champions de France 2012. "Je m’entends très bien avec Laurent, il a beaucoup compté pour moi, affirme Cabella. Je marche beaucoup par affinité et amour du club. Je vais plus regarder ça que le reste."

Initialement joueur du FK Krasnodar (Russie), la guerre l’a contraint à résilier son contrat et à trouver un nouveau club pour finir la saison. Rémy Cabella a renoué avec Montpellier la semaine passée à l’occasion de la rencontre contre l’Olympique de Marseille (défaite 2-0), autre ancien club de l’international français (4 sélections).