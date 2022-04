Ligue 1: "Le lien est rompu", Saada évoque les relations LFP-Canal +

Président du directoire de Canal +, Maxime Saada est revenu ce mercredi dans un entretien à L'Equipe sur la diffusion dimanche du match entre Saint-Etienne et l'OM, dont la production a été amputée par le report. Le patron de la chaîne cryptée déplore un "lien rompu" avec la LFP.

"Le lien est rompu", entre Maxime Saada, président du directoire de Canal +, et la Ligue de football professionnel. Dans un entretien à L'Equipe ce mercredi, le patron de la chaîne cryptée revient sur les procédures en cours avec la LFP et les tensions qui en découlent

Le dernier épisode en date a eu lieu le week-end dernier, avec le report de la rencontre entre Saint-Etienne et l'OM en raison des conditions météos. "Quand la Ligue nous contacte samedi, c'est pour nous annoncer, sans concertation, que notre affiche est déplacée du samedi soir au dimanche après-mid, déplore Saada. Un match n'a pas la même puissance le dimanche après-midi. Mais plus grave, il y a eu cette fois un impact important sur la qualité du match pour nos abonnés;"

"Nous ne sommes pas traités par la LFP avec la considération que nous méritons"

En raison du report, Canal + a diffusé la partie avec des moyens techniques inférieurs, à l'image du nombre de caméras sur place (six contre 15 prévues). "Impossible pour nous de trouver une solution alternative en quelques heures, s'explique Saada. Nous avons donc dû avoir recours à une production simplifiée (...). Nous avons reçu beaucoup de critiques de nos abonnés et c'est normal car ils payent pour accéder à des contenus d'une qualité irréprochable. Une fois de plus, nous ne sommes pas traités par la LFP avec la considération que nous méritons."

Partenaire historique du championnat français, Canal + pourrait ne pas participer au prochain appel d'offres qui devrait être lancé l'année prochaine. Dans le contrat actuel, Canal + détient un lot avec deux matchs contre huit pour Amazon. "Pour trouver un accord, il faut que les deux parties soient d'accord. La dernière fois, nous avons proposé plus qu'Amazon avec notre offre commune avec beIN Sports pour la totalité de la Ligue 1, soit 595 millions de fixe et 78 millions de variables", détaille l'homme qui négocie avec la LFP.