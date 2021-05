OM: Payet pousse un coup de gueule contre le VAR

La rencontre de Ligue 1 de l'OM face à Metz, s'est achevée à la 90e +13, après trois interventions de la VAR. Après le match, Dimitri Payet était remonté contre l'arbitrage vidéo, trop long à son goût.

La saison de l’Olympique de Marseille s’est terminée plus tard que celle de tous les autres clubs, dimanche, et dans la confusion. Après 14 minutes de temps additionnel, suite à deux penaltys accordés par l’arbitrage vidéo, les Phocéens ont fini par arracher le nul à Metz (1-1) et validé leur place en Europa League. Mais le triste spectacle provoqué par la VAR a mis en rogne les joueurs, à commencer par Dimitri Payet.

Le Réunionnais a été à l’origine d’un penalty, après une main dans la surface, ce qu’il a reconnu sans problème. "Sur ma main, il y a penalty, a-t-il admis au micro de Canal+. C’est incontestable. Après, ce qui me gêne c’est de devoir attendre une demi-heure la décision, alors que quatre personnes décortiquent les images dans un camion et que trois arbitres sont sur le terrain. Il faut que tout le monde se remette en question."

Les rencontres "perdent de la saveur"

Hakim Ben El-Hajd, l’arbitre de la rencontre, a fait appel à trois reprises au camion au cours du temps additionnel. Sur sa dernière décision, il avait même déjà sifflé la fin du match, des joueurs étant rentrés aux vestiaires, avant d’accorder le penalty transformé par Arkadiusz Milik. "Il y a des coupures de cinq minutes dans les matches, six changements… On doit apporter des changements si l’on veut voir du spectacle, des occasions, des buts, a déploré Payet. Prenons exemple sur l’Angleterre où le jeu n’est pas interrompu tout le temps pour des petits contacts. Sans intensité, les rencontres perdent de la saveur."

Un peu plus tôt, l’attaquant avait quand même assuré être favorable à l’arbitrage vidéo. Lors de la précédente journée, l’avant-dernière du championnat, l’OM avait déjà bénéficié de la VAR en fin de match pour s’imposer face à Angers (3-2), après quelques minutes de tergiversation.