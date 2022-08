Ligue 1: Pépé dans le groupe de Nice pour la réception de l’OM

Présenté au public niçois jeudi soir, le nouvel attaquant du Gym Nicolas Pépé fait déjà partie du groupe de joueurs convoqués par Lucien Favre pour le choc face à l’OM, ce dimanche.

Aussitôt arrivé, déjà utilisé? Officialisé ce jeudi soir avant le barrage retour de Ligue Europa Conférence et présenté dans la foulée au public de l’Allianz Riviera, l’attaquant ivoirien Nicolas Pépé pourrait effectuer ses grands débuts avec l’OGC Nice dès dimanche, pour la réception de l’OM.

Il n'a plus joué de match officiel depuis le 22 mai

La recrue, arrivée en prêt en provenance d’Arsenal, fait ainsi partie du groupe convoqué par Lucien Favre pour ce derby, qui intervient moins de trois jours après la qualification européenne obtenue au bout du suspense par le Gym. Le dernier match officiel de l'ailier droit remonte à la 38e journée de Premier League le 22 mai dernier face à Everton, mais n’a plus été titulaire en club depuis le mois de décembre.

Par ailleurs, la défense niçoise sera particulièrement amoindrie pour ce choc disputé sans supporters marseillais un an après les violents incidents. Exclu le week-end dernier contre Clermont (0-1), Jean-Clair Todibo est suspendu alors que Flavius Daniliuc, annoncé sur le départ, n’est pas non plus présent. Nice-Matin annonce ce samedi que l’Autrichien intéresse la Salernitana et Bologne. Enfin, Mario Lemina ne retrouvera pas son ancien club puisqu’il a également écopé d’un carton rouge dimanche dernier et purgera le premier de ses trois matchs de suspension.