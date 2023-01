Ligue 1: pourquoi Montpellier va jouer avec un maillot inédit contre l’OM

Les joueurs de Montpellier arboreront un maillot spécial pour la réception de l’OM, ce lundi, lors de la 17e journée de Ligue 1 (19h). Selon L’Équipe, les hommes de Romain Pitau porteront une tunique en soutien à la candidature de la ville héraultaise au titre de capitale européenne de la culture en 2028.

Un maillot inédit pour le premier gros choc de l’année à la Mosson. Selon L’Équipe, les joueurs de Montpellier arboreront une tunique spéciale au moment de recevoir l’OM, ce lundi, lors de la 17e journée de Ligue 1 (19h). Les hommes de Romain Pitau porteront un logo inhabituel au niveau de l’épaule droite: celui de la candidature de la ville héraultaise au titre de capitale européenne de la culture en 2028.

En concurrence avec neuf autres villes françaises

Cette marque de soutien aura lieu le jour de la date limite du dépôt du premier dossier pour les villes candidates. Le quartier du stade de la Mosson devrait être le plus plébiscité si Montpellier l’emporte. Depuis 1985, l’Union européenne élit chaque années deux villes issus de deux pays désignés six ans auparavant. Pour l’année 2028, la France et de la République Tchèque ont été choisies.

Après avoir lancé sa candidature en mars dernier, Montpellier, qui s’est associée avec 147 communes de l’Hérault, est en concurrence avec neuf autres villes françaises (Amiens, Bastia, Bourges, Clermont-Ferrand, Roubaix, Rouen, Saint-Denis, Reims et Nice). Michaël Delafosse, le maire socialiste de Montpellier, et ses collaborateurs, ont jusqu’à ce lundi 17h pour transmettre leur premier dossier, via le ministère de la Culture à Paris.

Marseille, dernière ville française désignée

Une présentation orale est prévue en février devant un jury de douze membres, qui comprend deux Français. Si Montpellier est retenue, il faudra alors préparer un autre dossier plus complet, avec près d’une cinquantaine de projets pour égayer la vie culturelle de sa région en 2028. Histoire de préparer au mieux la succession de Marseille, dernière ville française désignée capitale de la culture européenne en 2013.

Actuellement 13e de Ligue 1, à 4 points de la zone rouge, le MHSC a parfaitement entamé l’année en s’imposant jeudi dernier à Lorient, avec un coup-franc de Téji Savanier (0-2). Les Marseillais sont provisoirement 3es avant leur visite à la Mosson.