Angers: Ounahi et Boufal honorés par un surprenant trophée après l'épopée du Maroc à la Coupe du monde

Avant le coup d'envoi d'Angers-Lorient ce dimanche en Ligue 1, le président du SCO Saïd Chabane a remis un trophée à Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal pour les féliciter pour le parcours du Maroc à la Coupe du monde.

Des paillettes de la Coupe du monde à la dure réalité du maintien. Grands artisans du fabuleux parcours du Maroc au Qatar, Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal ont fait leur retour à Angers. Mais pas encore sur le terrain. Ce dimanche après-midi, c’est dans les tribunes de Raymond-Kopa qu’ils ont pris place pour voir leurs coéquipiers affronter le FC Lorient, dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1.

Avant le coup d’envoi, ils ont eu droit à une belle attention de la part de leur club. Le président du SCO Saïd Chabane leur a remis à chacun un trophée pour marquer le coup et les féliciter pour leurs belles prestations lors du Mondial. Le Maroc était devenu la première nation africaine à se hisser en demi-finales de Coupe du monde, avant de subir la loi de l'équipe de France.

Deux joueurs très courtisés

Âgés de 22 et 29 ans, Ounahi et Boufal pourraient tous les deux partir durant le mercato hivernal. Une vente du premier permettrait de renflouer les caisses de l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1. Formé à l'Académie Mohammed VI près de Rabat, passé ensuite par Strasbourg et Avranches en National, Ounahi est arrivé à l'été 2021 à Angers, où il s’est imposé comme titulaire cette saison, avant de crever l’écran au Qatar.

Azzeddine OUNAHI et Sofiane BOUFAL avec Said CHABANE © IconSport

"Tout est possible aujourd’hui, mais il y a de telles sollicitations qu’il aura du mal à dire non, nous aussi on aura du mal à dire non, et à retenir le joueur qui aura sûrement envie de partir", expliquait Chabane cette semaine au micro de Prime Video.

Dragué par plusieurs cadors européens, Ounahi n’est en revanche pas sur les tablettes de l’OM. Comme expliqué par RMC Sport, Marseille vise d’autres joueurs pour renforcer son milieu cet hiver. Boufal, lui, plaît notamment à des clubs du Moyen Orient. "On n’a pas encore discuté avec le joueur pour savoir sa volonté, si elle est de rester en Europe, de rester à Angers ou de partir, a fait savoir Chabane sur Amazon. On aimerait bien tous les garder, mais à un moment donné, le chant des sirènes…"